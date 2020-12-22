Подрядчик по строительству детского реабилитационного центра может определиться до новогодних каникул

На сайте Госзакупок появилось извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству, поставке оборудования для обеспечения эксплуатации Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек в Новосибирской области. Заказчиком строительства является ФКУ «ДЕЗЗ объектов здравоохранения» Минстроя России.

Согласно документации, работы будут проводиться в несколько этапов. Так, выполнение инженерных изысканий подрядчик должен провести с даты заключения контракта до 1 марта 2021 года. Разработка проектной документации, в том числе разработка ведомости конструктивных решений; разработка (корректировка) сметы контракта должна быть завершена до 1 июня 2021 года. Проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России» с получением положительного заключения государственной экспертизы запланировано до 6 сентября 2021 года. Далее подрядчик должен разработать рабочую документацию (до 25 октября 2021 года), выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ, включая поставку и монтаж инженерного оборудования, ввод в эксплуатацию технологического оборудования (до 7 мая 2024 года). Крайний срок сдачи объекта в эксплуатацию — 5 августа 2024 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 7,664 млрд рублей. Отмечается, что цена контракта включает в себя все расходы на оказание услуг, предусмотренных техническим заданием и проектом контракта, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи. Источник финансирования — средства федерального бюджета.

Заявки на участие в тендере можно подавать до 29 декабря 2020 года. В этот же день комиссия должна оценить заявки на участие в запросе предложений.

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