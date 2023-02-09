Рекламодателям

Андрей Травников выступил перед президентом РФ с предложениями по развитию наукоградов

  • 09/02/2023, 12:10
правительство НСО
В итоге глава государства предложил направить в научные города, для развития там комфортной среды проживания, часть денежных средств, выделяемых по различным государственным программам, национальным проектам.

8 февраля, в День российской науки, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета по науке и образованию, посвящённое реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере. В работе Совета принял участие губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Наука» Андрей Травников.

Президент предложил актуализировать Стратегию научно-технологического развития страны, которая была принята в 2016 году.

Губернатор Андрей Травников попросил главу государства учесть при актуализации стратегии роль и статус наукоемких территорий – наукоградов, академгородков, других научных муниципалитетов, придать им общегосударственную значимость.

— Очень важно, чтобы при актуализации Стратегии научно-технологического развития это направление не было утрачено, даже приобрело дополнительное значение. Если в первые годы реализации текущей Стратегии системных программ развития территорий были единицы – Новосибирск, Томск, Сколково – то на сегодняшний день таких программ уже более двух десятков. Чаще всего инициативы идет снизу – это муниципалитеты, регионы, или, на примере нового, Большого Сарова, Росатома. Очень важно, чтобы и с государственного уровня к подобным программам, территориям было сохранено, и даже усилено внимание. Это общегосударственная ценность, и в актуализированной версии Стратегии этому нужно сохранить достойное внимание, —отметил губернатор.

Его поддержал ученый из Дубны Григорий Трубников, который отметил, что для эффективной работы любого ученого нужны амбициозные задачи, хорошая исследовательская инфраструктура и комфортные условия для проживания, комфортная городская среда.

Президент страны согласился с этим и, обратившись к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко, предложил направить в научные города, для развития там комфортной среды проживания, часть денежных средств, выделяемых по различным государственным программам, национальным проектам.

Напомним, что поддержка развития наукоградов – один из приоритетов в деятельности правительства Новосибирской области. На территории региона находится наукоград Кольцово, который недавно отметил 20-летие.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

371

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : правительство Новосибирской области Андрей Травников


Спецоперация на Украине

Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52
На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
взрыв газа в Новосибирске

Андрей Травников: «после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно»

Жители пострадавшего от взрыва газа дома на Линейной будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области.
Читать статью >>
мораторий как поддержка бизнеса

Новосибирский бизнес просит продлить мораторий

Предприниматели заявляют, что экономическая ситуация не позволяет им исполнять все требования муниципалитета без привлечения кредитных ресурсов.
Читать статью >>
Особо охраняемые природные зоны

Верховный суд согласился с общественниками в вопросе об особо охраняемых природных территориях

Суд признал, что часть поправок, внесенных в закон Новосибирской области в 2021 году, не соответствуют федеральному законодательству.
Читать статью >>
Мэрия Новосибирска заключила концессию почти на пять миллиардов рублей

Мэрия Новосибирска заключила концессию почти на пять миллиардов рублей

Срок действия концессионного соглашения — по 29 декабря 2032 года.
Читать статью >>

Актуальный разговор

блогер

Ксения Каманова: На первое место в оценке эффективности блогеров выходит качество подписчиков и контента

«Ты можешь сидеть ныть, рассказывать, как тебе плохо, и это будут смотреть, давать советы!»
Все материалы
Лента новостей

Андрей Травников: «после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно»

09/02/2023, 14:19

На Михайловской набережной в Новосибирске построят мультифункциональный комплекс Freedom

09/02/2023, 14:11

Новосибирский бизнес просит продлить мораторий

09/02/2023, 13:33

Дорожники купят приборы для автоматизированного контроля за ремонтом дорог

09/02/2023, 13:03
Популярное

В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

09/02/2023, 13:18

Турция заморозила поставки товаров в РФ из-за последствий землетрясения

08/02/2023, 10:01

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16
Новости компаний

Участниками проекта «Азбука интернета» в 2022 году стали свыше 48 тысяч пенсионеров

08/02/2023, 18:40

Инвестируйте накопления под 7,2% годовых

08/02/2023, 18:30

«Ростелеком» привез в город Татарск Новосибирской области легендарный Кубок КХЛ

08/02/2023, 15:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска