Андрей Травников выступил перед президентом РФ с предложениями по развитию наукоградов

8 февраля, в День российской науки, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета по науке и образованию, посвящённое реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере. В работе Совета принял участие губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Наука» Андрей Травников.

Президент предложил актуализировать Стратегию научно-технологического развития страны, которая была принята в 2016 году.

Губернатор Андрей Травников попросил главу государства учесть при актуализации стратегии роль и статус наукоемких территорий – наукоградов, академгородков, других научных муниципалитетов, придать им общегосударственную значимость.

— Очень важно, чтобы при актуализации Стратегии научно-технологического развития это направление не было утрачено, даже приобрело дополнительное значение. Если в первые годы реализации текущей Стратегии системных программ развития территорий были единицы – Новосибирск, Томск, Сколково – то на сегодняшний день таких программ уже более двух десятков. Чаще всего инициативы идет снизу – это муниципалитеты, регионы, или, на примере нового, Большого Сарова, Росатома. Очень важно, чтобы и с государственного уровня к подобным программам, территориям было сохранено, и даже усилено внимание. Это общегосударственная ценность, и в актуализированной версии Стратегии этому нужно сохранить достойное внимание, —отметил губернатор.

Его поддержал ученый из Дубны Григорий Трубников, который отметил, что для эффективной работы любого ученого нужны амбициозные задачи, хорошая исследовательская инфраструктура и комфортные условия для проживания, комфортная городская среда.

Президент страны согласился с этим и, обратившись к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко, предложил направить в научные города, для развития там комфортной среды проживания, часть денежных средств, выделяемых по различным государственным программам, национальным проектам.

Напомним, что поддержка развития наукоградов – один из приоритетов в деятельности правительства Новосибирской области. На территории региона находится наукоград Кольцово, который недавно отметил 20-летие.

Фото с сайта правительства Новосибирской области