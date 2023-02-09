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Предприниматель пожаловался антимонопольщикам на торги в Минеральных Водах

  • 09/02/2023, 12:59
нарушение на торгах
На конкурсе разыгрывался подряд на содержание местного аэропорта.

УФАС Новосибирской области опротестовывает конкурс на оказание услуг по уборке и содержанию помещений, зданий, сооружений и прилегающих территорий аэропорта города Минеральные Воды Ставропольского края. Цена контракта составляла более 27,5 млн рублей.

— В УФАС России по Новосибирской области обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на заказчиков торгов ООО «Кредитинвест», ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» и организатора закупки ООО «Аэрофинанс»,  — уточнили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.— Дело рассматривалось у нас, так как организатор закупки — «Аэрофинанс»— находится в Новосибирске.

По данным УФАС по Новосибирской области, в информационной карте в приложении к закупочной документации в качестве одного из критерия оценки указан пункт «Снижение налоговой нагрузки для заказчика». Тогда как положение о закупке не содержит этого критерия оценки. Соответственно, установление такого критерия в закупочной документации является неправомерным.

Антимонопольный орган признал ООО «Кредитинвест», ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды», и ООО «Аэрофинанс» нарушившими порядок организации и проведения торгов.

—  По предписанию ведомства заказчикам торгов ООО «Кредитинвест», ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» и организатору торгов ООО «Аэрофинанс» необходимо до 22 февраля 2023 года аннулировать конкурс, — говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

В случае повторного проведения конкурса организатору и заказчикам торгов необходимо привести критерии оценки заявок в соответствие с положением о закупке товаров, работ, услуг заказчика.

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Экран-оптические системы» переориентируется на внутренний рынок.

Фото: pixabay — QuinceCreative

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : нарушение на торгах аэропорт Минеральные Воды


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