Верховный суд согласился с общественниками в вопросе об особо охраняемых природных территориях

Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции Кемерова о частичном удовлетворении иска Новосибирской региональной общественной организации по охране окружающей среды «Сибирское экологическое содружество» (НРОО «СЭС») в отношении закона Новосибирской области от 25.02.2021 № 59-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области». Об этом редакции сообщил председатель правления НРОО «СЭС» Евгений Митрофанов.

Решение опубликовано 20 января 2023 года и вступило в законную силу.

— Решение Верховного суда еще раз подтвердило наше с коллегами мнение, которое мы высказывали с момента начала обсуждения поправок к закону об ООПТ, — часть поправок не соответствовала федеральному законодательству, — подчеркивает Митрофанов.

В частности, общественники заявляли, что изменения в областной закон в части приостановления строительства и реконструкции на территории будущего ООПТ с момента, когда правительство региона принимает решение о создании ООПТ, могли сделать невозможным для местных жителей оформление своих домов, гаражей и дач и их перестройку.

— При том мы не устанем повторять, что в целом законопроект об особо охраняемых природных территориях актуален, необходим и важен для нашего региона, способен принести жителям большую пользу и обеспечить сохранение природы. Но закон и его реализация должны соответствовать федеральным и региональным нормам, а не создавать трудности для жизни людей и риски для их имущества, — пишет Евгений Митрофанов. — Мы же, несмотря на внимание общественности и прокуратуры к закону и его реализации, снова видим, что при определении границ ООПТ, как и при принятии закона, отсутствует прозрачность — территория будущей особо охраняемой территории уже несколько раз менялась, и по каким критериям участки включают и исключают из охранной зоны — совершенно неясно.

Напомним, обращаясь в суды общественники называли следующие нарушения, допущенные в законе об ООПТ:

непроработанность новой дефиниции «лесной парк» с целью снижения коррупциогенных факторов и произвольного толкования со стороны правоприменителей,

отсутствие чётких критериев отнесения той или иной территории к лесным паркам,

несоответствие порядка создания, изменения границ, преобразования и упразднения природно-рекреационной местности и лесного парка вышестоящему федеральному законодательству,

наличие коррупциогенных факторов,

нарушение процедуры принятия закона, установленная регламентом Заксобрания области. По мнению общественников, к нему не должна была применяться исключительная процедура в двух чтениях на одной сессии.

137397 Закон об особо охраняемых природных территориях был принят Заксобранием области в двух чтениях в феврале 2021 года. Некоторые из депутатов выступили с критикой в его адрес. В апреле 2022 решением Кассационного суда закон был отправлен на доработку. В июне на заседании комитета по АПК регионального парламента были озвучены корректировки в закон. Его планировалось принять на июньской сессии, но мэрия Новосибирска документ в очередной раз завернула и выставила новые требования. После их проработки проект ООПТ вышел на очередной виток согласований. В правительстве региона не исключали, что он затянется, так как в границах территории есть земли Минобороны РФ.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области готовят список новых особо охраняемых природных территорий.

Фото Евгении Серегиной