Андрей Травников занимает 47 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали сообщения пользователей соцсетей о российских губернаторах и составили рейтинг глав регионов по количеству сообщений (популярность), а также по числу негативных и позитивных постов в их адрес в марте 2021 года.

Губернатор Новосибирской области, согласно исследованию, находится на 47 месте. За месяц его упомянули в соцсетях 7220 раз, что на 672 больше, чем месяцем ранее.

По доле негативных постов в свой адрес в социальных сетях Андрей Травников занял 39 строчку рейтинга (7,69%). Это на 6,86% негативных сообщений меньше, чем в феврале. Возглавил данный рейтинг руководитель Красноярского края Александр Усс (31,1% — информационная кампания на тему коррупции).

По доле упоминаний в позитивном ключе глава Новосибирской области на 24 месте (10,89%), что на 1,41% больше, чем в феврале.