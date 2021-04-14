ТЭЦ Новосибирской области выработали 74% объема электроэнергии, потребляемой в регионе

Это 74% объема всего электропотребления в регионе. В целом в Новосибирской области отмечен самый высокий прирост потребления в СФО – прежде всего, за счет населения, работающего удаленно.

ТЭЦ СГК в Новосибирске и Куйбышеве произвели 3 млрд 697,5 млн кВтч с годовым приростом около 7% – таковы итоги января-марта 2021 года. Положительная динамика связана с общим ростом потребности в электроэнергии в регионах Сибири.

С начала 2021 года потребление ресурса в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири составило 59 млрд 477,5 млн кВтч, что на 2,9 % больше показателя января – марта 2020 года. А без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири увеличилось на 4% – таковы данные системного оператора Единой энергетической системы (ЕЭС).

Прирост потребления в Новосибирской области за первые три месяца 2021 года составил 7,9% — до 4 млрд 977,5 млн кВтч. При этом область лидирует по темпам роста потребления среди других регионов СФО.

Теплоэлектростанции СГК в Новосибирске и Куйбышеве выработали за 1 квартал свыше 74% от общего объема потребления регионом.

Тепловые электростанции вырабатывают электроэнергию по заданию системного оператора ЕЭС, а до потребителей ресурс доходит через гарантирующих поставщиков. Основной поставщик электроэнергии в Новосибирской области – АО «Новосибирскэнергосбыт» предоставил Сибирской генерирующей компании данные по структуре потребления электроэнергии.

Прирост розничного потребления в Новосибирской области в первом квартале составил 8,8 % — до 4 млрд 174 млн кВтч (здесь и далее без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года). В основном положительную динамику обеспечили:

население региона – прирост 10,2%;

непромышленные потребители – такие как социальный сектор, общественные учреждения, мелкие предприятия – 8,9%;

нужды электростанций и локальных котельных – 8,2%;

промышленные потребители – 7,8%;

железнодорожный транспорт – 2,5%.

Кроме того, увеличились внутренние затраты электросетевых компаний на компенсацию потерь при транспортировке ресурса – в результате они потребили электроэнергии на 14,6% больше, чем годом ранее.

Увеличение потребления электроэнергии населением специалисты объяснили, прежде всего, удаленной работой значительной части горожан.

Сельхозпроизводители стали потреблять электроэнергии меньше на 2,1%: 116,3 млн кВтч против 118,9 в 2020 году.

Все тепловые электростанции Сибирской генерирующей компании произвели в первом квартале 21,6 млрд кВтч электрической энергии, что составило 7,2% от общего потребления в России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выработка СГК увеличилась на 2%.

Производство тепловой энергии ТЭЦ СГК в Новосибирской области увеличилось по итогам первого квартала на 21%, так как температура наружного воздуха была значительно ниже прошлогодних показателей в этот же период. Средняя температура воздуха в первом квартале 2021 года составила -14,6 градусов, что на 7,3 градуса ниже, чем за январь-март прошлого года.