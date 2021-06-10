Андрей Травников занимает 49 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Эксперты Центра политической конъюнктуры продолжают анализировать сообщения пользователей соцсетей о российских губернаторах и составлять рейтинг глав регионов по количеству сообщений (популярность), а также по числу негативных и позитивных постов в их адрес в 2021 году. Приближающиеся выборы, а также постепенный рост заболеваемости коронавирусом повышают внимание к региональным властям и создают дополнительные информационные поводы для обсуждения деятельности глав российских регионов.

За май доля негативных сообщений о главе региона выросла на 0,34%. По доле негативных постов в свой адрес в социальных сетях Андрей Травников занял 28 строчку рейтинга (10,81%).

Доля положительных упоминаний Андрея Травникова в мае (13,27%) увеличилась на 2,71% (по сравнению с 10,56% в апреле), и это 23-я строка рейтинга.

Отмечается, что всего в мае Андрея Травникова упомянули 6055 раз, что на 192 сообщения больше, чем в апреле 2021 года.

Глава региона переместился в общем рейтинге с 53-го на 49-е место.