Четыре скорости и пять запретных стоянок

Депутатам горсовета представили окончательные условия для работы сервисов проката электротранспорта на территории Новосибирска. О них на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству доложил замначальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Денис Колмаков. Напомним, что ранее депутаты горсовета выступили с законодательной инициативой — принять на федеральном уровне соответствующие изменения в действующие правила дорожного движения.

Как уже сообщалось, параметры соглашения касаются двух основных аспектов: скорости передвижения арендаторов самокатов и мест парковки транспортных средств. Об этом ранее чиновники мэрии сообщали на майской сессии горсовета. С этого момента каждый из аспектов конкретизировали более детально.

Что касается скоростей, то для любителей погонять с ветерком их предусмотрено четыре: до 25 км/ч — на специально оборудованных велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуры, до 20 км/ч — на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах, до 15 км/ч — на улицах с интенсивным движением и, наконец, до 10 км/ч — на велодорожках в городских парках и скверах. Стоит напомнить, что по итогам голосования, ранее проведенного на сайте мэрии Новосибирска, горожане отметили в качестве одной из основных проблем именно нехватку велодорожек, для которых в руководстве муниципалитета как раз предусмотрели максимальную скорость.

Как уже сказано, соглашением предусмотрены шесть точек запрета парковок самокатов. В качестве таковых мэрия выделяет зеленые зоны (парки, скверы), объекты транспортной инфраструктуры (проезжая часть, автопарковки), газоны и тротуары (если ширина пешеходной части составляет менее 2,2 м), ближе 5 м до остановок общественного транспорта, ближе 15 м до входов в станции метрополитена, а также ближе 30 м от памятников, монументов и других объектов культурного наследия. Что касается комплекса Монумент Славы, то передвижение и парковка запрещены не только вблизи монумента, но и всей территории парка.

— Возможно, соглашение с кикшеринговыми компаниями будет подписано до конца недели. Если они не изменят своих намерений. Думаю, что оно будет подписано, так как компании в этом заинтересованы и все это время у нас шел активный переговорный процесс, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Сегодня пресс-служба ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России сообщила, что с начала летнего сезона в приёмное отделение Новосибирского НИИТО поступили двое пациентов с повреждениями, полученными в результате катания на самокате: ребенок и девушка.

— К сожалению, при катании на самокатах люди получают не только ссадины, ушибы, растяжения и переломы конечностей. Совсем не редкость тяжелые травмы, среди которых более 40% приходится на голову, вплоть до летальных. Кроме того, электросамокат представляет угрозу наезда на маломобильных участников пешеходного движения (пенсионеры, инвалиды) и детей, а также пешеходов, погруженных в гаджеты, — отмечает главный врач ННИИТО Елена Губина.

Напомним, что киршеринговые услуги на территории города осуществляют компании Urent («Юрент») и Whoosh («Вуш»).

Отметим, что 8 июня власти Санкт-Петербурга также приняли решение об ограничении скорости самокатов — до 10 км/ч. 9 мая, по сообщению «Фонтанки», жители города не смогли арендовать самокаты во многих приложениях. Питерские издания также сообщили, что следователи и оперативники изымают самокаты с парковок в разных районах Петербурга.