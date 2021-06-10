Продлен срок бывшему строительному чиновнику мэрии

На месяц продлен срок содержания под стражей бывшего директора управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константина Головина.

— Рассмотрено постановление следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Головина, — сообщает пресс-служба суда Центрального района Новосибирска. — Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Головина К.Ю. на 02 месяца 00 суток, всего до 06 месяцев 00 суток, то есть до 15 августа 2021 года.

Напомним, что экс-чиновник подозревается в хищении бюджетных средств в размере 6,7 млн рублей при реализации национального проекта демография. Об этом в марте сообщала прокуратура Новосибирской области. По версии следственных органов, деньги были присвоены при исполнении муниципального контракта по строительству детского сада на ул. Шевелева в Кировском районе Новосибирска. Несмотря на то, что подрядчик не выполнил предусмотренные контрактом работы, деньги ему были переведены. Помимо Головина, в качестве еще одного фигуранта по делу о мошенничестве проходит руководитель компании-подрядчика «Масстройэлит» Икмет Тагиев.

Стоит напомнить, что ранее в поле зрения правоохранительных органов попадали еще несколько «строительных» чиновников мэрии: начальник управления по жилищным вопросам Денис Ковалев и его предшественник в должности Дмитрий Рыбалко. Как сообщало Следственное управление в октябре прошлого года, они заключили ряд муниципальных контрактов на услуги по приобретению квартир в объектах долевого строительства с застройщиками ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» для последующего расселения людей из аварийного фонда. При этом подозреваемые, достоверно зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30% от цены контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам, незаконно перечислив средства на банковские счета. В результате мэрии Новосибирска были причинены тяжкие последствия в виде нарушения права граждан, проживающих в аварийном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий, а также их действия повлекли необоснованное расходование средств на сумму свыше 202 млн рублей.