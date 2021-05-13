Андрей Травников занимает 53 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали сообщения пользователей соцсетей о российских губернаторах и составили рейтинг глав регионов по количеству сообщений (популярность), а также по числу негативных и позитивных постов в их адрес в апреле 2021 года.

За месяц доля негативных сообщений о главе региона выросла на 2,78%. По доле негативных постов в свой адрес в социальных сетях Андрей Травников занял 26 строчку рейтинга (10,47%). Это на 2,28% негативных сообщений больше, чем в марте.

Доля положительных упоминаний Андрея Травникова в апреле (10,56%) уменьшилась на 0,33% (по сравнению с 10,89% в марте).

Отмечается, что всего в апреле Андрея Травникова упомянули 6063 раза, что на 1157 сообщений меньше, чем в марте 2021 года.

Глава региона переместился в общем рейтинге с 47-го на 53-е место.