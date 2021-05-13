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SMM-услуги в 2021 году: изменения и главные тренды

  • 13/05/2021, 17:08
Получение актуальных данных о рынке SMM-услуг стало главной целью апрельского исследования, проведенного тендерной площадкой Workspace и сервисом SMMplanner.

В опросе приняли участие 222 специалиста. Из них 14 % руководят SMM-агентствами или являются их основателями, а 48 % задействованы во фрилансе. Остальные респонденты — внештатные, штатные специалисты профильных организаций. Для большей части опрошенных (71 %) главные заказчики — представители малого бизнеса. Крупным компаниям оказывают услуги только 20 % респондентов. Подавляющее большинство (90 %) опрошенных ведет свой бизнес для сегмента B2C. В сфере B2B задействованы 39 % агентств , а в B2G – всего 4 %.

В ходе исследования было выявлено, что самая востребованная SMM-услуга — полное сопровождение аккаунтов под ключ. Этот вариант выбрали 66 % участников. Далее по убывающей идут следующие направления:

  • постинг и подготовка контента — 61 %;
  • таргетированная реклама — 50 %;
  • управление репутацией — 18 %;
  • размещение рекламы в сообществах — 17 %;
  • ведение интернет-магазинов — 13 %;
  • комьюнити-менеджмент — 12 %.

SMM продвижение большая часть подрядчиков связывает с использованием социальной сети Инстаграм (89 %). На втором месте по популярности — Facebook с 35 %, а на третьем — VK (32 %). Телеграм для эффективного продвижения предпочитают всего 14 % SMM-щиков. А антирейтинг возглавила сеть «Одноклассники», получившая всего 4 % голосов. Интересно, что 5 % респондентов не отдают предпочтения какому-то сервису.

Другие результаты опроса

По итогам исследования удалось выяснить, что среди популярных SMM-инструментов лидируют сервисы отложенного постинга в соцсетях. Всего 49 % подрядчиков проголосовали за этот вариант. На втором месте — сервисы аналитики (20 %), а на третьем — сервисы для создания визуального контента (18 %). В ходе опроса были получены следующие данные:

  • 80 % агентств не готовы к продвижению сомнительных финансовых услуг, а 65 % — к работе с онлайн-казино;
  • 66 % SMM-щиков согласны с тем, что с клиентами сложно согласовать нюансы сотрудничества, если они не располагают достаточным бюджетом;
  • 50 % фрилансеров предпочитают самостоятельную работу, а 27 % нуждаются в команде;
  • наиболее эффективным каналом для привлечения клиентов стала таргетированная реклама (63 %), на второй позиции — сарафанное радио (61 %), на третьей — личный блог и тематические каналы в социальных сетях (43 %);
  • всего 83 % респондентов считают SMM востребованной профессией и рекомендуют ее знакомым;
  • большинство подрядчиков идентифицируют себя как специалисты мидл- (43 %) и джуниор-класса (42 %).

Примечательно, что в большинстве случаев (64 %) проекты для малого бизнеса ведут джуниоры. А на крупных заказах специализируются специалисты мидл-уровня (43 %) или сеньоры (36 %).

Какие проблемы стоят перед SMM-специалистами наиболее остро

Исследование показало основные «боли» специалистов по SMM-продвижению. Вот перечень актуальных проблем:

  • клиенты не готовы достойно оплачивать труд SMM-щиков — на это пожаловались 66 % респондентов;
  • заказчики имеют ошибочные представления о сфере продвижения в социальных сетях — 60 %;
  • невозможно предсказать точные траты на рекламу — эту проблему отметили 28 % опрошенных;
  • сложно отслеживать правила социальных сетей — 27 % специалистов утверждают, что они слишком часто меняются;
  • высоки ставки на рекламу, что влияет на стоимость лидов — 15 %;
  • много законов, ограничивающих оказание SMM-услуг — 12 %;
  • нативные форматы теряют эффективность — 12 %.

По ссылке https://workspace.ru/blog/kakoy-on-smm-rynok-v-2021-godu/ можно подробнее узнать о результатах апрельского исследования.

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Регионы: Россия

Теги : интернет-маркетинг


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