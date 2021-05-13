SMM-услуги в 2021 году: изменения и главные тренды

В опросе приняли участие 222 специалиста. Из них 14 % руководят SMM-агентствами или являются их основателями, а 48 % задействованы во фрилансе. Остальные респонденты — внештатные, штатные специалисты профильных организаций. Для большей части опрошенных (71 %) главные заказчики — представители малого бизнеса. Крупным компаниям оказывают услуги только 20 % респондентов. Подавляющее большинство (90 %) опрошенных ведет свой бизнес для сегмента B2C. В сфере B2B задействованы 39 % агентств , а в B2G – всего 4 %.
В ходе исследования было выявлено, что самая востребованная SMM-услуга — полное сопровождение аккаунтов под ключ. Этот вариант выбрали 66 % участников. Далее по убывающей идут следующие направления:
SMM продвижение большая часть подрядчиков связывает с использованием социальной сети Инстаграм (89 %). На втором месте по популярности — Facebook с 35 %, а на третьем — VK (32 %). Телеграм для эффективного продвижения предпочитают всего 14 % SMM-щиков. А антирейтинг возглавила сеть «Одноклассники», получившая всего 4 % голосов. Интересно, что 5 % респондентов не отдают предпочтения какому-то сервису.
По итогам исследования удалось выяснить, что среди популярных SMM-инструментов лидируют сервисы отложенного постинга в соцсетях. Всего 49 % подрядчиков проголосовали за этот вариант. На втором месте — сервисы аналитики (20 %), а на третьем — сервисы для создания визуального контента (18 %). В ходе опроса были получены следующие данные:
Примечательно, что в большинстве случаев (64 %) проекты для малого бизнеса ведут джуниоры. А на крупных заказах специализируются специалисты мидл-уровня (43 %) или сеньоры (36 %).
Исследование показало основные «боли» специалистов по SMM-продвижению. Вот перечень актуальных проблем:
По ссылке https://workspace.ru/blog/kakoy-on-smm-rynok-v-2021-godu/ можно подробнее узнать о результатах апрельского исследования.
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