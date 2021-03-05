Андрей Травников занял 32 место в рейтинге влияния глав регионов

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило рейтинг влияния глав субъектов РФ в феврале 2021 года. Согласно этому рейтингу, губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял 32-ю позицию (в январе он занимал 36-е место).

Баллы в рейтинге начисляются за вовлечённость глав субъектов РФ в политику на федеральном уровне. Авторы исследования спрашивают экспертов о влиянии губернаторов в администрации президента, в правительстве и среди бизнес-элит.

— Внимание к регионам представителей федеральных властей и руководства ведущих корпораций, подготовка международных мероприятий, меры поддержки стратегически важных отраслей и проектов, собственные инициативы губернаторов и их работа с протестной повесткой, а также антикоррупционные мероприятия правоохранительных органов входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в феврале 2021 года, — отмечают в АПЭК.

Эксперты подчеркивают, что в период подготовки к официальному старту парламентской кампании возрастает политическая уязвимость руководства административных центров регионов, а также экономически значимых городов с высоким протестным потенциалом. Это ожидаемая тенденция, учитывая, что главы городов, как правило, быстрее набирают антирейтинг, чем руководители регионов, обладая даже на своем уровне меньшими возможностями по формированию устойчивых общественных коалиций поддержки.

Для некоторых губернаторов, позитивным фактором становится внимание к возглавляемым ими регионам руководства страны и членов правительства.

— После первого заседания Оргкомитета по подготовке и проведению в России в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске и Чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко укрепляются позиции новосибирского губернатора Андрея Травникова (с 36-го на 32-е место) и его омского коллеги Александра Буркова (с 67-го на 59-е место)., — констатируют в АПЭК.

Средний балл губернатора Андрея Травникова — 5,39, он отнесен в группу «Сильное влияние». Для сравнения, у последнего чиновника из этой группы, главы Кировской области Игоря васильева — 4,66 балла.

Самое низкое количество баллов имеет председатель правительства Хакасии Валентин Коновалов (3,11).