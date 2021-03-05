Михаил Мишустин запустил линию розлива вакцины ЭпиВакКорона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора), сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Премьер-министру продемонстрировали защитные костюмы для работы сотрудников лабораторий, он осмотрел единственную в России референс-лабораторию Всемирной организации по птичьему гриппу, а также принял участие в запуске линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины «ЭпиВакКорона» на производственной площадке АО «Вектор-БиАльгам».

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше.

— В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. На основании представленного заявления и документов по результатам проведенных экспертиз Министерством здравоохранения Российской Федерации 3 марта 2021 года в соответствии со статьей 30 федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» принято решение о внесении изменений в регистрационное досье вакцины на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В новой редакции инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата отмечено, что он показан для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет (в старой редакции – у взрослых 18-60 лет).