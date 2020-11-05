Андрея Травникова стали реже упоминать в соцсетях

Андрей Травников потерял 7 позиций в рейтинге упоминаний глав российских регионов в социальных сетях. Исследование опубликовал Центр политической конъюнктуры. В октябре о главе Новосибирской области написали 6 127 сообщений, что на 677 сообщений меньше, чем месяцем ранее.

В октябре тройку лидеров по упоминаемости составили мэр Москвы Сергей Собянин (478324 сообщения), врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (111600) и глава Чечни Рамзан Кадыров (90472).

Согласно исследованию, по доле позитивных сообщений Андрей Травников занял 34-е место (3,73% от всех постов). Месяцем ранее губернатор Новосибирской области занимал по этому показателю 24 место.

Наибольшей долей позитивных упоминаний в октябре обладает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (19% — поздравления учителей и встречи с местными жителями), на втором месте —губернатор Тамбовской области Александр Никитин (18,4% — совещание об авиационной доступности региона, XIV Международный фестиваль «Дни Германии в Тамбове»), на третьем — глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев (16,4% — открытие Центра аккредитации и симуляционного обучения МарГУ, рабочие поездки).

В негативном ключе чаще всего упоминали главу Республики Алтай Олега Хорохордина (25,6% — борьба вокруг возврата выборов мэра Горно-Алтайска), главу Республики Хакасия Валентина Коновалова (15,3% — обсуждение негативных сюжетов на ТВ) и главу Республики Калмыкия Бату Хасикова (11,35% — массовая гибель рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище).

Андрей Травников в рейтинге негативных упоминаний в октябре находится на 13 месте (8,36% сообщений), месяцем ранее он занимал по этому показателю 12-е место.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области