«Штатников» среди депутатов заксобрания стало больше

Сессия заксобрания утвердила изменение в его структуре, в соответствии с расширением полномочий специальной комиссии по наказам, а также появлением двух новых комиссий — по взаимодействию с правоохранительными органами и по экологии. Как следует из проекта решений, в связи с тем, что руководители новых комиссий и их заместители будут осуществлять свою деятельность на профессиональной основе, число «штатников» из числа депутатов увеличивается с 15 до 22 человек. Что касается персоналий, то комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, как и в шестом созыве, возглавил Александр Шпикельман («Единая Россия»), его заместителями стали Алексей Андреев и Олег Иванинский (оба — «Единая Россия»). Комиссию по наказам снова возглавил Дмитрий Козловский («Единая Россия»), заместителями избраны Александр Аксененко («Справедливая Россия») и Галина Бизяева («Партия пенсионеров за социальную справедливость). Наконец, во главе комиссии по экологии стал Владимир Лаптев, его заместителем избран Сергей Конько (оба — «Единая Россия»).

Некоторые изменения претерпели и комитеты заксобрания. В частности, в комитете по строительству ЖКХ и тарифам на должность зампредседателя вместо Дмитрия Козловского заступил Иван Сидоренко (оба — «Единая Россия»). Прибавилось заместителей и у председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федора Николаева — на соответствующие должности заступили Сергей Кальченко (КПРФ) и Валерий Червов («Единая Россия»). На одного заместителя председателя в лице Константина Антонова («Родина») пополнился и комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

Изменения штатной численности в сторону увеличения претерпел и аппарат заксобрания.

— Рост штатной численности связан с ростом нагрузки, — сообщил в докладе первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. — В каждой комиссии появились по три советника, плюс один консультант в отделе взаимодействия со СМИ.

По информации заксобрания Новосибирской области, теперь его структура насчитывает семь комитетов и три комиссии.

Фото пресс-службы заксобрания