Андрея Травникова в феврале чаще упоминали в соцсетях

Специалисты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) опубликовали свежий рейтинг «Губернаторы – герои соцсетей». В феврале губернатор Новосибирской области поднялся в общем рейтинге на 16 пунктов и занял 40-е место. Он упоминался в соцсетях 6448 раз, что на 2053 сообщения больше, чем в январе.

Эксперты отмечают, что в феврале заметно выросла эмоциональная окрашенность упоминаний глав российских регионов. Общая доля позитивных упоминаний выросла на 2,4%, достигнув 7,48%. Практически также увеличилась и доля негативных упоминаний — на 1,95%, до 7 п. п.

Андрей Травников в рейтинге по количеству позитивных комментариев расположился на 24 месте (9,48% сообщений). В январе глава региона по этому показателю был на 47 месте.

Рейтинг негативных упоминаний в феврале возглавил глава Приморского края Олег Кожемяко (26,24% — мероприятие посвящения школьников в пионеры в соцсетях было интерпретировано как втягивание детей в политику), на втором месте глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (21,92% — слухи о возможной отставке Коновалова, низкие показатели главы региона в различных рейтингах эффективности), на третьем — глава Севастополя — Михаил Развожаев (15,16% — увольнение учительницы из Севастополя за жалобы на низкую зарплату).

Андрей Травников, занимавший в январе первое место в антирейтинге, переместился на четвертое место (14,55% сообщений).