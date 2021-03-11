«Лиотех» поставит резервные источники питания на железнодорожные вокзалы РЖД

Портфельная компания РОСНАНО «Лиотех» победила в конкурсе ОАО «РЖД» на поставку резервных источников питания на базе литий-ионных аккумуляторных батарей. Согласно условиям тендера, поставки изделий будут осуществлены в конце 2021 года на 14 железнодорожных вокзалов. Компания также выполнит монтажные и пусконаладочные работы, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что литий-ионные аккумуляторы имеют ряд преимуществ по сравнению со своими устаревшими аналогами (прежде всего свинцово-кислотными аккумуляторами): более длительный срок службы, меньший вес и габариты, меньшая стоимость обслуживания, широкие возможности для мониторинга. Литий-ионные аккумуляторы также менее чувствительны к колебаниям температуры. Высокая эффективная емкость и удельная запасаемая энергия позволяет компактно размещать оборудование, что принципиально важно при построении систем, рассчитанных на высокую энергоемкость.

Ранее сообщалось, что в рамках сотрудничества РОСНАНО, РЖД и «Трансмашхолдинга» планируется создание экологически чистых маневровых локомотивов с использованием гибридного привода на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей для работы на пассажирских вокзалах крупных городов. Всего предусматривается возможность поставки в адрес РЖД 131 локомотива в течение 6 лет после приемки первой машины.