Как попасть за границу весной 2021 года

По данным на 10 марта 2021 года, Россия на взаимной основе открывает границы с еще некоторыми странами, сообщают турагентства. С 1 марта россияне могут въезжать на территорию Грузии, а с 25 марта Сейшелы будут принимать туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. С апреля для туристов из России должен открыться Кипр, по законам которого пассажирам, прибывающим из стран красной группы (куда входит Россия), необходимо будет пройти тестирование перед посадкой и сразу после прибытия. От предоставления ПЦР-тестов на коронавирус будут освобождены только туристы, вакцинированные сертифицированной ЕС вакциной. Им будет необходимо предъявить справку о вакцинации от COVID-19.

Напоминаем, что российская вакцина «Спутник V» в Евросоюзе пока не зарегистрирована.

В начале января стало известно, что Владимир Путин поручил разработать систему выдачи сертификатов для привитых от COVID-19 граждан. Подразумевается, что сертификаты будут нужны для выезда за рубеж.

Недавно в Сети появилась информация, что выезд за границу будет возможно осуществить только по результатам пройденной вакцинации от коронавируса. Несмотря на то, что большинство россиян вакцинацию поддерживают, обязанность делать прививку в перспективе пугает.

Сейчас в большинство стран Европы можно въехать только по результатам ПЦР-тестов, а при чрезвычайных обстоятельствах ЕС имеет право вводить ограничения при въезде на свою территорию. Но есть страны, которые готовы смягчить требования. Например, в ходе своего выступления в рамках онлайн-выставки ITB Berlin министр туризма Греции Харис Теохарис отметил, что его страна рассчитывает открыть границы для туристов со всего мира с 14 мая. Посетить ее смогут люди, вакцинированные от COVID-19, а также лица, имеющие подтвержденный статус переболевшего. Кроме того, въезд в Грецию будет доступен и путешественникам, предоставившим справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

На данный момент единственной вакциной, одобренной ВОЗ, стал американский препарат Phizer и BioNTech. Поэтому для оформления визы в США, Австралию, ЕС понадобится заграничный паспорт, а значит и отметки о пройденной вакцинации препаратами Pfizer, BioNTech или Moderna.

Министерство здравоохранения России направило фирмам Pfizer и BioNTech запрос о возможности закупки 2,5 млн доз вакцины от коронавируса. Ведомство уточняет, что она будет предназначаться для чиновников, депутатов и представителей силовых структур.

При этом ВОЗ не рекомендует вакцинировать путешественников, отправляющихся в другие страны из-за неравномерного распределения вакцины между странами. Также до сих пор не ясно, насколько долго сохраняется защитный эффект от вакцины и какие последствия она несет.

Некоторые страны открывают границы и смягчают карантинные меры, но уверенности это не добавляет. Вопрос о том, безопасно ли сейчас путешествовать, после возобновления международного сообщения волнует еще сильнее.