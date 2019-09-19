«Ангиолайн» выделил комплектующие в отдельное производство

Новый производственный центр площадью 9,5 тысяч кв.м, в котором предполагается изготовление комплектующих для основной продукции, в том числе планируемой к выпуску, обошелся ООО «Ангиолайн» в полмиллиарда рублей. По словам директора компании Андрея Кудряшова, окупить инвестиции планируется за 1-2 года.

— Строительство шло полностью за счет собственных средств, — говорит Кудряшов. — Мы не привлекали ни кредитные ресурсы, ни субсидии. В ближайшие полгода еще 150-250 млн рублей планируем потратить на оборудование, на комплектацию производства. Новое здание предназначено для выпуска расходных материалов, которых требуется десятки, сотни тысяч единиц в год.

Пока на новую площадку завезено оборудование, необходимое для запуска производства и получения лицензии Росздравнадзора. В компании надеются осуществить эти планы в течение ближайших двух месяцев. В новом корпусе будут созданы 150 рабочих мест, из которых около 70-80 — это операторские специальности и до 50 — инженерные. Производство основной продукции компании — ретриверов и клапанов — останется на старой площадке на территории Академпарка в Советском районе Новосибирска.

— Есть несколько причин, почему важно оставить производство, которое сейчас работает, на старой площадке, а здесь налаживать выпуск новой продукции, — рассказывает меддиректор компании Олег Волков. — Это производство — непрерывно, нельзя останавливать цикл. Потребность в стентах колоссальная, до 50 тысяч в год. То есть мы не можем провалить объем выпускаемой продукции за счет переезда в новое здание.

Что касается предполагаемого объема производства комплектующих на новой площадке, то пока руководство «Ангиолайна» не спешит с прогнозами.

— Предугадать сложно, — говорит Андрей Кудряшов. — За прошлый год мы продали продукции на сумму около 1,4 млрд рублей. В планах этого года — увеличить выручку до 2 млрд.

При этом директор «Ангиолайна» заявляет, что в планы компании совершенно не входит монополизация профильного рынка.

— Чтобы не было падения качества отечественной продукции, 15-20% рынка должны иметь ведущие западные компании, — говорит Кудряшов. — Это не позволяет российским компаниям расслабляться. Хотя очень важно, чтобы государство проводило протекционистскую политику, то есть открывало рынок для отечественных производителей. Это позволяет делать продукцию более доступной для потребителей. С другой стороны, развитие отечественного производства приводит к тому, что мы платим заплаты своим сотрудникам, вкладываем деньги в науку, соответственно, растет общая культура производства в стране.

Кстати, на федеральном уровне работу «Ангиолайна» уже оценили как «существенный вклад в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, являющимися главной причиной смертности в стране».

— Нацпроект «Здравоохранение» направлен на то, чтобы уменьшить смертность, — говорит заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков. — Продукция, которая здесь производится, и та, что будет производиться, спасет сотни тысяч жизней. Она по качеству ничуть не уступает зарубежным аналогам, а по цене — конкурентоспособна. Стенты и новая продукция на новой линии — это, безусловно, важнейший вклад в улучшение здравоохранения России. Замечательно, что это предприятие построено в достаточно короткие сроки. Это один из флагманских проектов реиндустриализации Новосибирской области.

В «Ангиолайне» сообщили, что присутствие продукции компании на отечественном рынке позволило сократить смертность «сердечников» с 57 до 48%. По состоянию на конец 2018 года в России выполнены 140 тысяч имплантаций коронарных стентов, выпускаемых компанией.

ООО «Ангиолайн интернешионал девайс» (ООО «Ангиолайн») основано в 2007 году. Главный офис и производственные мощности расположены в Новосибирске. По информации ООО «Ангиолайн», в компании работают более 160 сотрудников, включая высококвалифицированных инженеров и ученых. Компания входит в топ-50 наиболее быстроразвивающихся компаний России и занимает в нем 37 место (согласно федеральному рейтингу «Техуспех»). Сейчас в компании изготавливают 20 медицинских изделий. Продукция в 2-3 раза дешевле импортных аналогов, при этом не уступает им в качестве. По прогнозам руководства «Ангиолайна», выручка компании к 2020 году должна составить более 3 млрд рублей. ООО «Ангиолайн» сотрудничает с ФГБУ «НМИЦ им. ак. Мешалкина», Томским политехническим университетом, Санкт-Петербургским НМИЦ им. Алмазова. Как уже ранее сообщалось, продукция импортируется в Казахстан, Узбекистан, Вьетнам.

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