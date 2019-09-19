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«Ангиолайн» выделил комплектующие в отдельное производство

Инновационная компания открыла новый производственный центр в Кольцово.
  • 19/09/2019, 10:04
Автор: Евгения Серёгина
«Ангиолайн» выделил комплектующие в отдельное производство
В ближайшие полгода компания направит 150-250 млн рублей на оборудование новой площадки.

Новый производственный центр площадью 9,5 тысяч кв.м, в котором предполагается изготовление комплектующих для основной продукции, в том числе планируемой к выпуску, обошелся ООО «Ангиолайн» в полмиллиарда рублей. По словам директора компании Андрея Кудряшова, окупить инвестиции планируется за 1-2 года.

 Строительство шло полностью за счет собственных средств,  говорит Кудряшов.  Мы не привлекали ни кредитные ресурсы, ни субсидии. В ближайшие полгода еще 150-250 млн рублей планируем потратить на оборудование, на комплектацию производства. Новое здание предназначено для выпуска расходных материалов, которых требуется десятки, сотни тысяч единиц в год.

Пока на новую площадку завезено оборудование, необходимое для запуска производства и получения лицензии Росздравнадзора. В компании надеются осуществить эти планы в течение ближайших двух месяцев. В новом корпусе будут созданы 150 рабочих мест, из которых около 70-80  это операторские специальности и до 50 — инженерные. Производство основной продукции компании  ретриверов и клапанов  останется на старой площадке на территории Академпарка в Советском районе Новосибирска.

 Есть несколько причин, почему важно оставить производство, которое сейчас работает, на старой площадке, а здесь налаживать выпуск новой продукции,  рассказывает меддиректор компании Олег Волков.  Это производство  непрерывно, нельзя останавливать цикл. Потребность в стентах колоссальная, до 50 тысяч в год. То есть мы не можем провалить объем выпускаемой продукции за счет переезда в новое здание.

Что касается предполагаемого объема производства комплектующих на новой площадке, то пока руководство «Ангиолайна» не спешит с прогнозами.

 Предугадать сложно,  говорит Андрей Кудряшов.  За прошлый год мы продали продукции на сумму около 1,4 млрд рублей. В планах этого года — увеличить выручку до 2 млрд.

При этом директор «Ангиолайна» заявляет, что в планы компании совершенно не входит монополизация профильного рынка.

 Чтобы не было падения качества отечественной продукции, 15-20% рынка должны иметь ведущие западные компании,  говорит Кудряшов.  Это не позволяет российским компаниям расслабляться. Хотя очень важно, чтобы государство проводило протекционистскую политику, то есть открывало рынок для отечественных производителей. Это позволяет делать продукцию более доступной для потребителей. С другой стороны, развитие отечественного производства приводит к тому, что мы платим заплаты своим сотрудникам, вкладываем деньги в науку, соответственно, растет общая культура производства в стране.

Кстати, на федеральном уровне работу «Ангиолайна» уже оценили как «существенный вклад в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, являющимися главной причиной смертности в стране».

 Нацпроект «Здравоохранение» направлен на то, чтобы уменьшить смертность,  говорит заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.  Продукция, которая здесь производится, и та, что будет производиться, спасет сотни тысяч жизней. Она по качеству ничуть не уступает зарубежным аналогам, а по цене  конкурентоспособна. Стенты и новая продукция на новой линии  это, безусловно, важнейший вклад в улучшение здравоохранения России. Замечательно, что это предприятие построено в достаточно короткие сроки. Это один из флагманских проектов реиндустриализации Новосибирской области.

В «Ангиолайне» сообщили, что присутствие продукции компании на отечественном рынке позволило сократить смертность «сердечников» с 57 до 48%. По состоянию на конец 2018 года в России выполнены 140 тысяч имплантаций коронарных стентов, выпускаемых компанией.

ООО «Ангиолайн интернешионал девайс» (ООО «Ангиолайн») основано в 2007 году. Главный офис и производственные мощности расположены в Новосибирске. По информации ООО «Ангиолайн», в компании работают более 160 сотрудников, включая высококвалифицированных инженеров и ученых. Компания входит в топ-50 наиболее быстроразвивающихся компаний России и занимает в нем 37 место (согласно федеральному рейтингу «Техуспех»). Сейчас в компании изготавливают 20 медицинских изделий. Продукция в 2-3 раза дешевле импортных аналогов, при этом не уступает им в качестве. По прогнозам руководства «Ангиолайна», выручка компании к 2020 году должна составить более 3 млрд рублей. ООО «Ангиолайн» сотрудничает с ФГБУ «НМИЦ им. ак. Мешалкина», Томским политехническим университетом, Санкт-Петербургским НМИЦ им. Алмазова. Как уже ранее сообщалось, продукция импортируется в Казахстан, Узбекистан, Вьетнам.

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