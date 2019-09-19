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Первая грузовая компания увеличила перевозку нефтяных грузов в Западной Сибири

Экспортные перевозки увеличилась на 13%.
  • 19/09/2019, 10:34
Первая грузовая компания увеличила перевозку нефтяных грузов в Западной Сибири

Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в августе 2019 года нарастил объем перевозок нефтепродуктов до 61 тыс. тонн. Грузооборот в этом сегменте вырос на 19% по отношению к августу прошлого года, до 164 млрд т-км, сообщили в пресс-службе компании.

— Положительная динамика связана с существенным ростом отгрузки продукции нашим партнером – компания «УралЛогистика» увеличила объем перевозок топочного мазута в 20 раз, до 6,2 тыс. тонн, со станции Анжерская Кемеровской области на Дальний Восток. Кроме того, филиал на постоянной основе работает с ключевыми поставщиками нефтепродуктов региона – предприятиями «НефтеХимСервис» и «ВПК-Ойл». За счет эффективной работы со всеми участниками перевозочного процесса нам удалось улучшить показатели своей работы. До конца 2019 года планируем сохранить уровень объема погрузки в цистернах на высоком уровне, — рассказал директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.

Отмечается, что максимальный прирост нефтеналивных грузов зафиксирован в сегментах газойла – рост почти в 9 раз, до 2,6 тыс. тонн, бензина – рост 23%, до 15,3 тыс. тонн, дизельного топлива – рост 47%, до 15 тыс. тонн.

Объем перевозок по территории России вырос на 59%, до 28,5 тыс. тонн. Грузы следовали со станций ЗСЖД в адрес грузополучателей Омской и Кемеровской областей, а также для предприятий Северо-Западного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.

Экспортные перевозки увеличилась на 13%, до 32,5 тыс. тонн. Основной грузопоток пришелся на Монголию и Кыргызстан.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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