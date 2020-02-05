Английский для детей: нужно ли дошкольнику учить иностранный

Зачем дошкольнику учить английский

Стоит ли дополнительно нагружать ребенка уроками английского, когда скоро его ждут 11 лет активной школьной жизни? На этот вопрос все отвечают по-разному. Одна половина родителей считает, что чем раньше начать учить язык, тем лучше; другие всеми силами пытаются продлить ребенку детство. Правы и первые, и вторые. Однако давайте попробуем разобраться, зачем вообще дошкольнику английский.

Учить или не учить

Английский – это то, что обязательно пригодится в будущем. Изучая язык, ребенок не просто осваивает иностранную речь, но и всесторонне развивается. Когда малыш систематически повторяет английские слова и правила, он отлично их запоминает, а еще учится обобщать, систематизировать и анализировать материал.

В чем преимущества

Раннее изучение языка прививает интерес к знаниям, развивает воображение, память и мышление, формирует навыки межличностной коммуникации и самоконтроля. Кто-то возразит, что любые интеллектуальные занятия способны дать ребенку подобные скиллы, но не забывайте, что огромным бонусом идет и знание языка.

Владение английским или любым другим иностранным — это шаг к успешному будущему. Школьные языковые уроки будут казаться ребенку простыми, поступить в вуз станет легче, появится возможность учиться в зарубежных университетах и строить карьеру на международном уровне.

Помимо всего вышеперечисленного, ребенок получит возможность путешествовать без языкового барьера. Многие взрослые знают, как неловко, неудобно и порой страшно бывает, когда в чужой стране ты потерял дорогу домой. Иногда так хочется поговорить с местными жителями, чтобы узнать особенности их быта, или продолжить общение с новыми знакомыми, уже находясь на родине, но без языка это невозможно.

Учить иностранный никогда не поздно, но дошкольнику, в отличие от взрослого, намного проще преодолеть языковой барьер и пережить возможные неудачи, легче сделать работу над ошибками. Дайте своему ребенку шанс на интересное будущее, полное путешествий, общения и новых знаний.

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