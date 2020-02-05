Генеральным директором TION назначен Мирослав Поточны

Он будет отвечать за развитие бизнеса TION в России, Китае и СНГ, а также за запуск в новых странах. Мирослав Поточны сменил на посту гендиректора основателя компании Дмитрия Трубицына. До этого новый CEO в течение полугода работал директором по развитию бизнеса группы компаний TION, сообщили в пресс-службе компании.

— Сегодня перед командой TION стоят амбиционные задачи, связанные с работой на глобальном рынке. Чтобы команда справилась с этим вызовом, ее должен возглавить опытный лидер, который разбирается в специфике ведения международного бизнеса, — отметил основатель группы компаний TION Дмитрий Трубицын.

— Компания создает действительно инновационные и улучшающие жизнь людей устройства и технологии. Работа в таком бизнесе и в такой команде вдохновляет. Я искренне рад присоединиться к команде TION в период, когда компания разрабатывает масштабные планы, связанные с запуском новых продуктов и ростом бизнеса. Я благодарю акционеров TION за оказанные мне честь и доверие, — сказал генеральный директор группы компаний TION Мирослав Поточны.

Выпускник программы MBA Университета Ноттингем Трент Мирослав Поточны имеет 20-летний опыт управления бизнесом и подразделениями. Он возглавлял крупные департаменты в METRO Cash and Carry и Ahold в регионах Центральной и Восточной Европы. С 2007 года является топ-менеджером и CEO различных компаний на территории России. В его портфолио работа в М.Видео, MERLION, Эльдорадо, POLARIS и др. До прихода в TION Мирослав был заместителем генерального директора по продажам и маркетингу АО «Металлокомплект-М», а ранее вице-президентом по розничным проектам в ПАО «Московский кредитный банк».

Группа компаний TION основана в 2006 году, сегодня в нее входит два подразделения бизнеса, которые занимаются организацией здорового микроклимата: бытовое и промышленное. «TION Умный микроклимат» — крупнейший российский производитель приборов вентиляции и очистки воздуха дома и в офисах. Флагманский продукт направления – бризер – разработанное инженерами TION устройство, которое проветривает квартиры очищенным от загрязнителей и аллергенов, свежим и теплым воздухом при закрытых окнах. «TION Корпоративные решения» имеет линейку приборов и решений для организации чистого воздуха в лечебных учреждениях разного класса чистоты, новостройках, ресторанах, отелях, канализационно-насосных станциях и производственных объектах.

Фото предоставлено пресс-службой компании