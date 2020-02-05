Эксперты проанализировали зарплату работников лесной промышленности

Новосибирская область вошла в топ-20 регионов России по количеству вакансий, размещенных компаниями из отрасли «Лесная промышленность, деревообработка», на регион пришлось 1,6% предложений от данных работодателей в 2019 году. В первую тройку вошли Московская область (7,8%), Санкт-Петербург (11,8%) и Москва (15,2%). К таким выводам пришли эксперты сайта hh.ru.

— В регионах Сибири подбор в отрасли «Лесная промышленность, деревообработка», как правило, смещен в сторону производственного и рабочего персонала, специалистов транспортной и строительной отрасли. Однако Новосибирская область отличается от своих соседей, по структуре вакансий для леспрома она ближе к Москве и Санкт-Петербургу: здесь работодатели чаще искали специалистов по продажам, — рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.

Так, в Новосибирской области на специалистов профессиональной сферы «Продажи» пришлось 36,6% вакансий от компаний из отрасли «Лесная промышленность, деревообработка», на сферу «Производство» — 28%, на «Рабочий персонал» — 16,1%. В целом по России вакансии лесной промышленности распределились следующим образом: производство – 40,3%, продажи – 22,1%, рабочий персонал – 15,5%.

Отмечается, что чаще всего компании из отрасли «Лесная промышленность, деревообработка» ищут в Новосибирской области специалистов с опытом работы от года до трех лет – на них приходится 69,3% вакансий. На персонал без профильного опыта рассчитаны 6,2% предложений работодателей. Интересно, что всего 1,3% вакансий предполагают вахтовую занятость.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях отрасли в Новосибирской области к концу года составила 40 000 рублей. Ожидания соискателей выше – в среднем 45 000 рублей.

— Среди соискателей в лесной промышленности традиционно преобладают мужчины. Но меняется возрастная структура. Самые активные на российском рынке труда в исследуемой профобласти — кандидаты в возрасте 36–45 лет, им принадлежит каждое третье резюме, открытое в новом году. Чуть меньше доля тех, кто перешагнул возрастной рубеж в 26 лет, но не старше 35 лет. И практически каждое пятое резюме размещено соискателями 46–55 лет. То есть работодателям, нацеленным на долгосрочное развитие бизнеса и испытывающим серьезную нехватку специалистов разного профиля, очевидно, нужно корректировать стратегию найма и учитывать ценности старшего поколения, — отмечает Анна Осипова.

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