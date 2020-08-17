Анна Попова: «Добровольцы реагируют на вакцину «Вектора» хорошо»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время визита в Новосибирск прокомментировала как проходит вторая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной ФБУН ГНЦ Вб «Вектор».

— Сегодня проводятся клинические испытания этой вакцины. Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная,— сообщила Попова во время пресс-подхода.

По информации Роспотребнадзора, на втором этапе препарат введут двум группам добровольцев общим количеством 86 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Одна группа будет иммунизирована вакциной «ЭпиВакКорона», вторая получит плацебо.

Напомним, Минздрав РФ выдал разрешение ГНЦ «Вектор» на проведение первой и второй фазы клинических испытаний 24 июля. Центр приступил к ним 27 июля. Об этом Попова сообщила на виртуальном симпозиуме «Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития». Она подчеркивала, что эта вакцина «пептидная, то есть не несет биологического агента ни в какой части и в связи с этим является абсолютно ареактогенной». На первом этапе вакцину, разработанную ГНЦ «Вектор», получили 14 добровольцев.

«Вектор» планирует начать производство своей вакцины от COVID-19 в ноябре.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области