Новосибирская область «готова к старту прививочной кампании от коронавируса»

В регионе созданы все условия для приема и хранения вакцины от коронавируса, а также для старта прививочной кампании – в первую очередь планируется прививать медицинских работников и сотрудников сферы образования, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— На этой неделе официально заявили о том, что зарегистрирована вакцина от коронавируса. Мы уже получили из Министерства здравоохранения Российской Федерации критерии, которым должна соответствовать территория, чтобы проводить прививочную кампанию. Скорее всего, в первую очередь будут прививать медицинских работников и сотрудников сферы образования, мы подготовили эту статистику, посчитано количество человек – это порядка 110 тысяч. Новосибирская область готова, у нас есть все необходимое, чтобы получить вакцину, хранить ее, транспортировать и обеспечить вакцинацию необходимой категории граждан. Надеемся, что в эту категорию попадут лица старше 65 лет, которые сегодня наиболее подвержены возможности заражения и возникновения осложнений. Будем ждать наработок и регламентированных документов со стороны Роспотребнадзора, – подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По данным оперативного штаба на утро 14 августа в регионе зарегистрировано 10 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+67 за последние сутки). В отделениях реанимации находятся 52 человека. На ИВЛ находится 6 пациентов. 9 085 пациентов выписаны с выздоровлением (+163 за сутки). Всего в Новосибирской области проведено 362 216 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 317 жителей региона, 33 544 человек сняты с меднаблюдения.

Как отметил министр, в течение последних как минимум семи дней за сутки фиксируется менее 100 заболевших коронавирусом – таким образом, в регионе сохраняется позитивная динамика. Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является подготовка к плановой прививочной кампании против гриппа – ожидается, что она начнется в первых числах сентября. Возобновление оказания плановой медицинской помощи в государственных медицинских организациях Новосибирской области и проведение диспансеризации планируется с 1 сентября 2020 года.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области