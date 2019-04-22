Технологии ЦЕРН будут использованы в проекте электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика

15-16 апреля 2019 года в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) состоялось очередное заседание Комитета «Россия – ЦЕРН». Стороны подписали новое соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Обновленный договор, кроме участия РФ в проектах ЦЕРН, предполагает также участие европейской организации в российских проектах, в том числе в разработке коллайдера Супер С-тау фабрика Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). Также ИЯФ СО РАН заключил дополнительные двухсторонние соглашения с международной организацией в рамках модернизации Большого адронного коллайдера высокой светимости, сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

Отмечается, что соглашение о научно-техническом сотрудничестве, которое правительство Российской Федерации и ЦЕРН заключили в апреле 2019 года, является обновленной версией соглашения 1993 года. Новый договор соответствует современным реалиям: предполагает не только участие России в экспериментах ЦЕРН, но и определяет область интересов Европейской организации по ядерным исследованиям в российских проектах.

— ИЯФ СО РАН продолжит принимать активное участие в работах по модернизации Большого адронного коллайдера в установку высокой светимости (светимость увеличится в пять раз) и ключевых экспериментах ATLAS, CMS, LHCb, ALICE, — рассказал заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Юрий Тихонов. – На заседании Комитета «Россия – ЦЕРН» директор ИЯФ СО РАН подписал дополнительные соглашения, касающиеся работ по созданию HL-LHC. Специалисты Института разработают и изготовят системы коллиматоров и системы твердотельных усилителей высокочастотной мощности, необходимые для Большого адронного коллайдера высокой светимости.

Также обновленное соглашение подразумевает финансирование Россией части своих работ для ЦЕРН. По словам Юрия Тихонова, финансовый вклад РФ в проекты международной коллаборации будет определен решением правительства РФ по запросам российских научных организаций на основании подписанных двухсторонних соглашений.

Договор 2019 г. предполагает также участие Европейской организации по ядерным исследованиям в российских проектах. Например, европейские ученые примут участие в проектах исследовательского нейтронного реактора ПИК (Гатчина), ускорительного комплекса NICA (Дубна), ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками Супер С-тау фабрика (Новосибирск) и др.

— Что касается ИЯФ СО РАН – это участие ЦЕРН в проекте по созданию ускорительного электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрики, который директор ИЯФ СО РАН, академик РАН Павел Логачев представил по просьбе ЦЕРН на заседании Комитета, — добавил Юрий Тихонов. — Под участием понимается использование результатов совместных разработок, а также различных технологий, важных для нашего проекта. Такой формат сотрудничества будет выгодным для обеих сторон.

В 2011 г. Правительственная комиссия отобрала шесть проектов класса «мегасайенс» для реализации на территории Российской Федерации (ПИК, NICA, Игнитор, ИССИ-4, XCELS и Супер С-тау фабрика). В 2017 г. проект Супер С-тау фабрики в числе других был включен в План реализации Стратегии научно-технологического развития России. Он также вошел в число проектов, планируемых к реализации в рамках программы развития Новосибирского научного центра, известной как Академгородок 2.0.

За весь период сотрудничества ИЯФ СО РАН поставил для Большого адронного коллайдера и детектора ATLAS уникальное высокотехнологичное оборудование на сумму около 200 миллионов швейцарских франков – больше, чем любая другая организация в мире.

Фото: предоставлено пресс-службой ИЯФ СО РАН