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Аномальная погода в ноябре в Сибири

  • 20/10/2022, 13:40
Погода в ноябре
Осень в этом году выдалась на удивление холодной даже в тех регионах, в которых столбик термометра редко опускается ниже +10 градусов. И хотя Бабьего лета жители России уже вряд ли дождутся, нечто подобное всё же установится на несколько дней в конце октября – начале ноября. Согласно прогнозам, температура в начале ноября будет выше климатической нормы на 2-3°С и притом в сибирских регионах. О том, какая погода ждёт жителей Сибири, пойдёт речь далее.

Тёплая осень в Сибири

Хоть в большинстве районов нашей страны осень и началась весьма недружелюбно – с дождей, холодов и даже в некоторых регионах со снега, в ноябре эта ситуация несколько изменится. Некоторые синоптики даже говорят об аномальном для сибирских областей тепле, которое установится в конце октября – начале ноября. Температура превысит норму на 2-3°С в следующих областях:

  • Красноярский край;
  • Якутия;
  • Бурятия (северные области);
  • Забайкальский край (северные районы);
  • Хабаровский край;
  • Амурская область (здесь тёплая погода пробудет лишь до конца октября).

Полноценное похолодание в этих регионах ожидается лишь к концу ноября. Вместе с заморозками придёт и первый полноценный снег. Однако более точных данных метеорологи не предоставляют. Сейчас установившаяся погода в большинстве районов Сибири считается аномально тёплой.

Погода в Новосибирске: холодный ноябрь

А вот для Новосибирска прогнозы не слишком утешающие. Если в октябре здесь ещё будет сохраняться относительно тёплая для данного региона погода (до +13 градусов), то в начале последнего осеннего месяца всё изменится.

Осадки придут в регион 20 октября, однако при этом температура не опустится ниже +7 градусов (даже в ночные часы). Столбик термометра вплоть до 21 октября будет стабильно держаться в дневные часы на отметке +12..+13 градусов. А вот начиная с 22 октября погода начнёт резко меняться, причём изменения проявятся как в дневные, так и в ночные часы. Днём столбик термометра опустится до отметок +5..+2 градуса. Наиболее холодным станет 27 октября, когда ночью жителей региона будут ожидать первые минусовые температуры — -1..-2 градуса.

В начале ноября стоит ожидать в Новосибирске и снег. Метеорологи говорят, что снег может выпасть в ночь с 31 октября на 1 ноября. Потому уже в начале ноября здесь установятся заморозки. В дневные часы до 7 ноября включительно температура будет колебаться от +4 до +1 градуса, а вот ночью столбик термометра будет опускаться до -3 градусов. Уже начиная с 8 ноября днём жителей региона ждёт температура 0 градусов и мокрый снег.

Окончательно заморозки вступят в полноправное владение 9 ноября. Температура уже не будет подниматься до плюсовых отметок. Днём здесь будет от -4 до -8 градусов, осадки ожидаются в период с 14 по 22 ноября в виде снега. По ночам стоит ждать весьма крепких морозов – столбик термометра будет опускаться до -15 градусов.

Данные на различных популярных сервисах погоды, конечно, усреднены. Синоптики берут разные долгосрочные периоды и пытаются предсказать погоду с максимально возможной точностью. И хотя данные у разных метеорологов могут разниться, различия эти в отношении погоды в Новосибирске в ноябре не так уж и критичны.

Если верить сервису «Яндекс.Погода» (они рассчитали данные на основе 10-летних наблюдений), то этот ноябрь в Новосибирске станет одним из самых пасмурных за долгое время. Жителей предупреждают, что не стоит ждать ни одного солнечного дня. Начнётся ноябрь с относительного тепла и дождей, но уже к концу первой половины месяца температура начнёт резко падать, пойдёт снег, а затем наступят морозы. Снега ожидается много, потому жителям региона стоит приготовиться к очередным погодным испытаниям.

«Погода Mail.ru» рассчитывает погоду на основе последних 14 лет. Они не дают точных данных по поводу снежных осадков, ожидающих Новосибирск в ноябре, но зато они предоставили развёрнутые данные по поводу температурных показателей. Они ожидают небольшой минус в ночные часы уже в 10-х числах ноября, а затем плавный переход к более серьёзным заморозкам и похолоданию вплоть до -15 градусов в ночные часы.

Сервис «World-weather» предоставляет схожие данные, касающиеся ноябрьской погоды в Новосибирске. В начале месяца они ожидают небольшое потепление и обилие дождей, а вот уже с 10 ноября, согласно их прогнозам, температура начнёт опускаться, дожди сменятся снегом, а к концу месяца в регионе установится полноценная морозная погода. Большую часть месяца прогнозируется переменная облачность, однако к концу месяца возможно распогодится и новосибирцев ожидает несколько холодных, но солнечных дней.

Нужно отметить, что Новосибирск уже сталкивался с первым снегом этой осенью. В конце сентября регион засыпало осадками, так что репетиция предстоящей зимы уже была пройдена жителями области..

Фото с сайта freeimages.com

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