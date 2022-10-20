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Теплоснабжение в микрорайоне Новосибирска перешло под контроль СГК

  • 20/10/2022, 13:30
Автор:
Плющихинский жилмассив котельная
Как уверяют стороны конфликта, жители Плющихинского этого практически не ощутили.

Жители Плющихинского жилмассива Октябрьского района Новосибирска начали получать тепло как и ранее — через ТЭЦ-5. Как сообщают в ООО «Сибирская генерирующая компания», соответствующие работы были завершены накануне вечером, и сейчас во всех домах есть тепло. Незадолго до этого подача тепла осуществлялась от локальной котельной, построенной компанией, аффилированной с ГК «Дискус», собственником которой является депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай.

Отопительный сезон

На Плющихинском жилмассиве энергетики прогнозируют проблемы в отопительным сезоне

Строительство и эксплуатация нового объекта не предусмотрены схемой теплоснабжения Новосибирска, говорится в телеграм-канале СГК. Накануне отопительного сезона представители ГК «Дискус» подключили потребителей к новой котельной. Анализ фактического потребления тепловой энергии на Плющихинском жилмассиве в отопительном сезоне 2021-2022 годов показал недостаточную для его жителей производительность установленных котлов энергообъекта. На основании судебного акта начато восстановление законной схемы снабжения домов и других объектов Плющихинского жилмассива теплом от ТЭЦ-5.

Сейчас, по информации энергетиков, подача тепла по линии ТЭЦ-5 восстановлена. Однако этому на какое-то время предшествовала его пропажа тепла в домах по улице Высоцкого и части домов на улице Снежиной.

Вчера, пока добрались домой, промокли и замерзли, а дома холодно и горячей воды нет, сообщает одна из подписчиц группы «ВКонтакте» «МЖК, Восточный, Плющихинский». Думала, авария случилась. В диспетчерской сказали, что «не было аварии, что все работает, какое-то там переключение СГК делает».

Как сообщили корреспонденту Infopro54 в «Дискусе», пауза в теплоснабжении возникла из-за того, что при проведении работ по переводу теплоснабжения микрорайона на ТЭЦ-5 работники «Новосибирской теплосетевой компании» (НТСК, входит в СГК. — Ред.) повредили оборудование «Дискуса», в то время как сети НТСК якобы находились в неисправном состоянии.

Судом вынесено определение по принятию предварительных мер, в соответствии с которыми ООО «Дискус плюс» предписывается не препятствовать прохождению теплоносителя НТСК до потребителей Плющихинского, сообщает руководитель юридической службы ООО УК «Плющихинский» Юлия Мякишева. На данный момент решение суда еще не вынесено. В процессе реализации определения суда сотрудники НТСК повредили оборудование «Дискус плюс». Это произошло потому, что сети НТСК находились в неисправном состоянии, и они не могли обеспечить переключение на свой источник тепла. Отключение от горячей воды и отопления в домах Плющихинского микрорайона длилось около 12 часов.

Напомним, что о подаче искового заявления в суд по поводу работы локальной котельной замдиректора СГК Андрей Колмаков сообщил в сентябре. По словам Колмакова, на данной котельной не проводились испытания оборудования, что является одним из основных условий при подготовке к отопительному сезону, а ее мощностей, по подсчетам энергетиков, может не хватить для обеспечения Плющихинского теплом в полной мере.

Летом было блиндование задвижек на входе, то есть отрезали ТЭЦ-5 от своей зоны, сообщал Колмаков депутатам горсовета Новосибирска. Котельная на 40 Гкал, 127 жилых домов, школа, детсады. Нагрузка  более 90 Гкал. Каким образом мощностями на 40 Гкал они это все обеспечат?

Предварительное заседание суда по ситуации с теплоснабжением Плющихинского жилмассива назначено на 2 ноября, говорится в документах арбитражного суда.

 

Ранее редакция сообщала, с какими еще «тонкими местами» город столкнулся в преддверии отопительного сезона.

Фото группы МЖК, Восточный, Плющихинский ВКонтакте

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Рубрики : Общество Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Плющихинский жилмассив отопительный сезон


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