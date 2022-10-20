Теплоснабжение в микрорайоне Новосибирска перешло под контроль СГК

Жители Плющихинского жилмассива Октябрьского района Новосибирска начали получать тепло как и ранее — через ТЭЦ-5. Как сообщают в ООО «Сибирская генерирующая компания», соответствующие работы были завершены накануне вечером, и сейчас во всех домах есть тепло. Незадолго до этого подача тепла осуществлялась от локальной котельной, построенной компанией, аффилированной с ГК «Дискус», собственником которой является депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай.

На Плющихинском жилмассиве энергетики прогнозируют проблемы в отопительным сезоне Строительство и эксплуатация нового объекта не предусмотрены схемой теплоснабжения Новосибирска, — говорится в телеграм-канале СГК. — Накануне отопительного сезона представители ГК «Дискус» подключили потребителей к новой котельной. Анализ фактического потребления тепловой энергии на Плющихинском жилмассиве в отопительном сезоне 2021-2022 годов показал недостаточную для его жителей производительность установленных котлов энергообъекта. На основании судебного акта начато восстановление законной схемы снабжения домов и других объектов Плющихинского жилмассива теплом от ТЭЦ-5.

Сейчас, по информации энергетиков, подача тепла по линии ТЭЦ-5 восстановлена. Однако этому на какое-то время предшествовала его пропажа тепла в домах по улице Высоцкого и части домов на улице Снежиной.

— Вчера, пока добрались домой, промокли и замерзли, а дома холодно и горячей воды нет, — сообщает одна из подписчиц группы «ВКонтакте» «МЖК, Восточный, Плющихинский». — Думала, авария случилась. В диспетчерской сказали, что «не было аварии, что все работает, какое-то там переключение СГК делает».

Как сообщили корреспонденту Infopro54 в «Дискусе», пауза в теплоснабжении возникла из-за того, что при проведении работ по переводу теплоснабжения микрорайона на ТЭЦ-5 работники «Новосибирской теплосетевой компании» (НТСК, входит в СГК. — Ред.) повредили оборудование «Дискуса», в то время как сети НТСК якобы находились в неисправном состоянии.

— Судом вынесено определение по принятию предварительных мер, в соответствии с которыми ООО «Дискус плюс» предписывается не препятствовать прохождению теплоносителя НТСК до потребителей Плющихинского, — сообщает руководитель юридической службы ООО УК «Плющихинский» Юлия Мякишева. — На данный момент решение суда еще не вынесено. В процессе реализации определения суда сотрудники НТСК повредили оборудование «Дискус плюс». Это произошло потому, что сети НТСК находились в неисправном состоянии, и они не могли обеспечить переключение на свой источник тепла. Отключение от горячей воды и отопления в домах Плющихинского микрорайона длилось около 12 часов.

Напомним, что о подаче искового заявления в суд по поводу работы локальной котельной замдиректора СГК Андрей Колмаков сообщил в сентябре. По словам Колмакова, на данной котельной не проводились испытания оборудования, что является одним из основных условий при подготовке к отопительному сезону, а ее мощностей, по подсчетам энергетиков, может не хватить для обеспечения Плющихинского теплом в полной мере.

— Летом было блиндование задвижек на входе, то есть отрезали ТЭЦ-5 от своей зоны, — сообщал Колмаков депутатам горсовета Новосибирска. — Котельная на 40 Гкал, 127 жилых домов, школа, детсады. Нагрузка — более 90 Гкал. Каким образом мощностями на 40 Гкал они это все обеспечат?

Предварительное заседание суда по ситуации с теплоснабжением Плющихинского жилмассива назначено на 2 ноября, говорится в документах арбитражного суда.

Ранее редакция сообщала, с какими еще «тонкими местами» город столкнулся в преддверии отопительного сезона.