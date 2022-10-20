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«Модульные системы Торнадо» намерены увеличить выручку минимум в 4 раза

  • 20/10/2022, 13:46
средства автоматизации и программное обеспечение
За счет разработки программного обеспечения без зарубежного софта и выхода на рынок вендоров для поставки средств автоматизации.

ООО «Модульные системы Торнадо» (Собственником компании является СГК. — Ред.) планирует в ближайшие годы переработать созданное программное обеспечение для предприятий энергетики в рамках импортозамещения.

— Есть компоненты, которые написаны нами, но сделаны они были под Windows. Их надо сейчас переделывать. В России есть несколько отечественных компаний, которые занимаются операционными системами, и с которым можно совместно развивать программный продукт  — например, Astra Linux, Рэдсофт, Базальт СПО, — рассказал Олег Сердюков, гендиректор компании «Модульные Системы Торнадо».

136312 Также предстоит решить вопросы размещения производства комплектующих. Годами наработанные связи в 2022 году распались из-за санкций, но в «Торнадо» рассчитывают, что российские разработчики электронной компонентной базы за 1-2 года справятся с этой проблемой в рамках испортозамещения.

— Еще одна задача — зайти на рынок вендоров как поставщик средств автоматизации для комплексных решений в области автоматизации в разных отраслях, не только в большой энергетике, — говорится в сообщении пресс-службы СГК.

Сердюков также перечислил основные шаги, которые сейчас будет предпринимать компания для решения поставленной задачи:

— доработка номенклатуры продуктов, чтобы она более адресно покрывала задачи небольших систем управления, а не только масштабных, с которыми Торнадо привыкла иметь дело.

— создание удобной документации,

— отладка сервиса по обучению, консультациям и техподдержке

— обеспечение хорошей рекламной и маркетинговой поддержки разработок.

— Проще говоря, упаковаться и встать в торговый ряд. Продукт должен быть более отчуждаемым, более коробочным, — пояснил гендиректор «Торнадо».

По его словам. принятые решения должны сработать не только на развитие технологий для производств предприятий энергетики, но и на финансовый результат. С заказами от СГК и внешними контрактами компания из Академгородка рассчитывает увеличить оборот с 250 млн рублей в 2022 году до одного миллиарда — в течение ближайших лет.

Если «Торнадо» станет вендором, эта цифра может достичь нескольких миллиардов. В планах компании увеличить штат с 70 до 120 человек.

Программно-технические комплексы компании «Модульные системы «Торнадо» в настоящее время эксплуатируются на Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, Кемеровской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ, Абаканской ТЭЦ, Новосибирских ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Барабинской ТЭЦ и других. В числе работ, которые «Торнадо» выполняет в настоящее время — два больших проекта автоматизации на Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, Приморской ГРЭС. Также компания работает по заказам других крупных компаний, в частности, Юнипро, Интер РАО, Т Плюс.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетическая компания, входит в группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, республики Тыва и Приморского края. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири.

 

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Фото c сайта СГК

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Рубрики : Инновации Бизнес Технологии

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : средства автоматизации производство электронной компонентной базы программное обеспечение импортозамещение


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