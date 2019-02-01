Аномальные холода не влияют на работоспособность Новосибирской ГЭС

Аномальные холода с минимальными температурами до -40 С, установившиеся в Новосибирской области, не влияют на работоспособность Новосибирской ГЭС — гидроэлектростанция и персонал готовы к работе в любых погодных условиях, сообщили в пресс-службе «РусГидро». На предприятии обеспечены все условия готовности к работе при низких температурах. В течение года при подготовке станции к работе в осенне-зимний период специалисты в полном объеме провели ремонты гидротехнических сооружений, основного и вспомогательного оборудования. Гидроэнергетики подготовили к работе в условиях холодов схемы защиты и автоматики, средства связи, системы диспетчерского технологического управления, сформировали аварийный запас оборудования.

На сегодняшний день все отходящие линии от ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ Новосибирской ГЭС находятся в работе. Эксплуатация Новосибирского водохранилища осуществляется в соответствии с режимами, установленными Верхне-Обским бассейновым водным управлением. С 24 января Верхне-Обское БВУ установило для Новосибирской ГЭС режим работы со среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 750 ±50 м3/с.

Средняя приточность к створу ГЭС в январе составила 480 м3/с (около 120 % от нормы). Уровень воды в верхнем бьефе 111,71 м (над уровнем Балтийского моря). Толщина льда на водохранилище от 45 до 75 см.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «РусГидро»