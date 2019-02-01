Город Бердск вошел в проект «Академгородок 2.0»

Организации и предприятия Бердска примут участие в реализации проекта «Академгородок 2.0», сообщили в пресс-службе регионального правительства, ссылаясь на министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева.

— Участие города Бердска в проекте развития территории Новосибирского научного центра (ННЦ) – «Академгородок 2.0» предусматривает реализацию в муниципальном образовании проектов социальной инфраструктуры, формирование на территории города площадок для размещения производств инновационных предприятий, а также подготовку высококвалифицированных кадров для научного центра. Последняя задача, в частности, реализуется на базе ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж, — отметил Алексей Васильев.

В правительстве региона напомнили, что развитие территории Новосибирского научного центра (ННЦ) как единой территорией развития подразумевается не только сам новосибирский Академгородок в его современном понимании, но и расположенные в 10-20 километровой зоне исследовательские и конструкторско-технологические институты, университеты и образовательные организации, технопарки, современные высокотехнологичные предприятия, субъекты инновационного бизнеса, связанные в единый кластер. В проект «Академгородок 2.0» входят помимо Советского района Новосибирска, р.п. Кольцово, п. Краснообск, Барышевский сельсовет Новосибирского района.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области