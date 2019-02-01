Конкурс на разработку проекта детской площадки в Центральном парке стартовал в Новосибирске

На платформе урбанистических проектов Smart Urban стартовал открытый конкурс на разработку концепции детского игрового пространства для парка культуры и отдыха «Центральный». Конкурс организован при поддержке Фонда культурных инициатив «Спарта» и мэрии города Новосибирска, выступившей заказчиком проекта. Срок окончания подачи проектов 31 марта 2019 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Согласно документации, предметом конкурса является игровое общественное пространство для детей, сочетающее в себе функциональность, сюжетность и эстетическую ценность. Для реализации проекта предоставляется территория в Центральном парке Новосибирска – на месте старой детской площадки. Вместо устаревших разрозненных объектов предполагается создать полноценный городок, выполненный в единой концепции. Площадка должна органично дополнять общий ландшафт, находясь в диалоге с окружающей средой и парковым массивом. В то же время одна из задач объекта связана с формированием общего образа города.

Отмечается, что победители, предложившие лучшие концепции детской площадки, получат денежное вознаграждение: первое место – 100 тысяч рублей, два вторых – по 50 тысяч рублей. Архитектурный проект, предложенный победителем, будет реализован заказчиком – мэрией города Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- laterjay