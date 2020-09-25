В заксобрании стало на одну комиссию больше

Сессия законодательного собрания определила структуру комитетов и комиссий регионального парламента седьмого созыва, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как заявил с трибуны сессии председатель законодательного собрания Андрей Шимкив, рабочая группа по организации работы первой сессии регионального парламента рекомендовала сохранить в составе регионального парламента семь комитетов и создать дополнительную комиссию – по экологии.

Таким образом, в законодательном собрании Новосибирской области будут действовать три комиссии:

комиссия по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции;

комиссия по наказам избирателей;

комиссия по экологии;

Также определен состав специальных комиссий (групп):

комиссия по вопросам статуса депутата и депутатской этике;

конкурсная комиссия;

комиссия по наградам;

счетная комиссия;

группа по контролю за регламентом;

группа по контролю за электронной системой;

комиссия законодательного собрания Новосибирской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами законодательного собрания Новосибирской области.

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