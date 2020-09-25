В заксобрании стало на одну комиссию больше

Сессия законодательного собрания определила структуру комитетов и комиссий регионального парламента седьмого созыва, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как заявил с трибуны сессии председатель законодательного собрания Андрей Шимкив, рабочая группа по организации работы первой сессии регионального парламента рекомендовала сохранить в составе регионального парламента семь комитетов и создать дополнительную комиссию – по экологии.
Таким образом, в законодательном собрании Новосибирской области будут действовать три комиссии:
Также определен состав специальных комиссий (групп):
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