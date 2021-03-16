Аню Сатушеву спасет операция

У тринадцатилетней Ани Сатушевой воронкообразная деформация грудной клетки 3-й степени — это врожденная аномалия развития, при которой наблюдается западение грудины и передних отделов ребер.

— Аня росла пухленьким ребенком, но в шесть лет сильно похудела, и грудная клетка будто ввалилась. В нашем поселке врачей нет, и мы поехали в клинику НИИТО (Новосибирск). Там сказали, что все в пределах допустимого, но нужно следить за динамикой. Мы регулярно обследовались. В прошлом году Аня заболела пневмонией, лежала в больнице. Стала жаловаться на покалывания в области сердца. После выписки мы пошли в платную клинику. Кардиолог сразу обратил внимание на впалую грудь, сказал, что такая деформация вызывает отклонения в работе сердца и легких. Мы вернулись в НИИТО, у дочки выявили деформацию 3-й степени, — рассказывает мама Ани Юлия Сатушева.

По ее словам, врачи клиники НИИТО пробовали безоперационное вакуумное лечение, но кости уже твердые, выпрямлению не поддались.

— У Ани деформация грудной клетки прогрессирует, это уже привело к нарушениям в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Девочке щадящим малоинвазивным методом установят специальную пластину. Операция будет проходить с использованием оптического прибора, позволяющего контролировать положение устанавливаемой пластины, избежав таким образом риска травмирования. Мы исправим форму грудной клетки, что позволит нормализовать работу легких и сердца, — говорит заведующий центром детской ортопедии и вертебрологии АНО «Клиника НИИТО» (Новосибирск) Василий Суздалов.

По данным Русфонда, стоимость операции составляет— 339 044 рубля. Семья Ани не может собрать такую сумму самостоятельно, и просит помощи.

— Операция платная, а денег в семье нет. Детей двое, работает только муж – он токарь. Аня сильно переживает за свою внешность, стесняется переодеваться на физкультуре и в бассейне. А я боюсь за ее сердце, уже одышка появилась, боли. Помогите, пожалуйста! — просит Юлия.

Помочь Ане можно по ссылке.