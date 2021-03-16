Новосибирские магазины могут подключиться к Яндекс.Маркету по новой модели

Яндекс.Маркет открыл свободную регистрацию на модель DBS (продажи с доставкой магазина). Теперь партнёрам из Новосибирской области будет проще продавать ассортимент, который требует особых условий транспортировки. Также они смогут комбинировать эту модель с другими, чтобы разместить на Маркете все свои товары, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что пилотный проект стартовал в ноябре 2020 года. За это время к Маркету по модели DBS со всей страны подключились более 80 партнёров с 350 тысячами разновидностей товаров.

Суть модели DBS заключается в том, что заказ, оформленный на Маркете, передаётся продавцу, который собирает его и доставляет до двери покупателя. Маркет гарантирует качество обслуживания и выступает арбитром в спорных ситуациях.

Магазину выгодно работать с Маркетом по этой модели: он платит комиссию только за доставленный заказ, а не за переход на сайт. Кроме того, товары, размещённые по этой модели, показываются над товарами, размещёнными по модели ADV (реклама). Продавцам эта модель даёт возможность торговать через маркетплейс, используя свою логистику. DBS также подойдёт магазинам, продающим крупногабаритные товары или товары, которым нужна особая транспортировка (например, пиротехника или очень хрупкие товары).

— Чтобы подключиться к модели, магазин должен соответствовать ряду условий. Например, быть готовым своевременно обновлять статусы заказов для консультирования покупателей и следить за качеством обработки заказов. Продавец платит Маркету 2% комиссии за каждый доставленный заказ, а если покупатель оплачивает его на сайте — также 1% за приём и перечисление денег, — уточнили в компании.

В Новосибирске 76% пользователей онлайн-магазинов делают покупки минимум раз в месяц, 20% — минимум раз в неделю.