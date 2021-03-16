Дознаватель отдела полиции Томска, арестованная за наркотики, дочь главы местного ФОМС

Алексей возглавляет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС), а Татьяна работает начальником управления научной политики и координации научных исследований Томского национального исследовательского центра ТНИМЦ РАН (кандидат биологических наук).

Дознавателя отдела полиции по Ленинскому району Томска, которую арестовали по подозрению в сбыте наркотиков в значительном размере (пункт «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), зовут Кристина Скоробогатова, сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительным данным, подозреваемая в марте 2021 года незаконно сбыла заказчику вещество весом 0,88 грамма, содержащее наркотическое средство мефедрон, — говорили в СК РФ по Томской области. — Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу».

На сайте УМВД по Томской области Скоробогатову называли участницей конкурса «Я — полицейский 2018», но страница ее профиля теперь удалена (сохраненная копия доступна в кэше Google). Судя по профилю девушки во «ВКонтакте», она окончила Томский госуниверситет.