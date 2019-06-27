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АО «Корпорация МСП» выделила Банку «Левобережный» дополнительный лимит по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса по «Программе 6,5»

  • 27/06/2019, 14:47
Сумма лимита банку по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства увеличена с 14 июня 2019 года до 1 229,3 млн руб.

Банк ЛевобережныйКредит может быть направлен на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели (финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуску новых проектов/производств), а также рефинансирование действующих кредитов на более выгодных условиях.

Получение кредитных средств по льготной ставке в рамках данной Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в настоящий момент доступно не только предприятиям, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях, но и прочим предприятиям, в том числе и для торговой отрасли.

По условиям «Программы 6,5» эффективная ставка по кредиту для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях, не может превышать 9,6% годовых, для прочих субъектов МСП – не более 10,6% годовых.

Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Программы стимулирования кредитования успешно реализуется Банком «Левобережный» с начала 2017 года. За этот период Банк «Левобережный» предоставил субъектом МСП льготных кредитов на сумму более 1 115 млн рублей.

Подробную информацию о совместных программах Банка «Левобережный» (ПАО) и Корпорации «МСП» можно уточнить у сотрудников банка и на сайте АО «Корпорация МСП».

Справка: Единственным учредителем и акционером Корпорации МСП является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Банк «Левобережный» (ПАО) участвует в программах льготного кредитования малого и среднего бизнеса с 2009 года. В настоящее время Банк «Левобережный» (ПАО) предоставляем льготные кредиты заемщикам одновременно по нескольким государственным программам, реализуемым Корпорацией МСП, Минэкономразвития РФ и Минсельхозом РФ.

Фото: пресс-служба банка

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