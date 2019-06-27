УФАС выявил «шахтовый» картель

24 июня 2019 года по результатам рассмотрения дела, возбужденного в отношении ООО «Шахтастрой», ООО «Сибстройинвест», ООО «Транспортник» принято решение о признании указанных обществ нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», сообщили в пресс-службе Новосибирского УФАС.
— В марте 2019 года в отношении указанных трех юридических лиц Новосибирским УФАС России проведены внеплановые проверки, по результатам которых в действиях ответчиков выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. Реализация такого соглашения привела к поддержанию цены на шести торгах, предметами которых являлось выполнение работ по реализации проектной и рабочей документации по тушению недействующего породного отвала, ликвидации подтопления территории и жилой застройки пос. шахты, завершение ликвидации последствий от ведения горных работ шахты, приведение в безопасное состояние поверхности промплощадки, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе рассмотрения дела антимонопольным органом установлена совокупность доказательств, указывающая на наличие нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, в частности:
Комиссией принято решение о направлении материалов дела в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фото: pixabay.com, автор- hangela
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