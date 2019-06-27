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УФАС выявил «шахтовый» картель

Антиконкурентное соглашение заключили три юрлица.
  • 27/06/2019, 15:07
УФАС выявил «шахтовый» картель

24 июня 2019 года по результатам рассмотрения дела, возбужденного в отношении ООО «Шахтастрой», ООО «Сибстройинвест», ООО «Транспортник» принято решение о признании указанных обществ нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», сообщили в пресс-службе Новосибирского УФАС.

— В марте 2019 года в отношении указанных трех юридических лиц Новосибирским УФАС России проведены внеплановые проверки, по результатам которых в действиях ответчиков выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. Реализация такого соглашения привела к поддержанию цены на шести торгах, предметами которых являлось выполнение работ по реализации проектной и рабочей документации по тушению недействующего породного отвала, ликвидации подтопления территории и жилой застройки пос. шахты, завершение ликвидации последствий от ведения горных работ шахты, приведение в безопасное состояние поверхности промплощадки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела антимонопольным органом установлена совокупность доказательств, указывающая на наличие нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, в частности:

  • Совпадение юридических и фактических адресов ответчиков (собственником помещений, арендуемых ответчиками, является одно из указанных обществ, что позволяет всем ответчикам реализовывать антиконкурентное соглашение: занимая помещения по одному адресу, имеют возможность сообща вести хозяйственную деятельность (совместно готовить заявки, подавать их и выходить на торги, используя единую инфраструктуру);
  • Минимальный процент снижения НМЦ в ходе проведении торгов;
  • Подача заявок на участие в открытых конкурсах и конкурсах с ограниченным участием в один и тот же период с небольшой разницей во времени, схожесть оформления заявок;
  • Заключение договоров субподряда с победителем торгов с одним из участников торгов либо заключение договоров подряда победителем торгов с потенциальным конкурентом;
  • Наличие одних и тех же сотрудников для выполнения подрядных работ;
  • Функции финансового директора и главного бухгалтера выполняет одно и то же лицо («кадровая взаимосвязь»);
  • Использование телефонных номеров, которые принадлежат одному и тому же физическому лицу;
  • Авторизация в почтовых сервисах в один и тот же период времени, а также по одному адресу, о чем свидетельствует проверка IР-адреса.
  • Устойчивые финансовые связи между ответчиками, выражающихся в виде многократных операций по соответствующим банковским счетам;
  • Результаты исследования конкурентной среды на торгах.

Комиссией принято решение о направлении материалов дела в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото: pixabay.com, автор- hangela

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