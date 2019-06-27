В области будет создан компенсационный фонд для обманутых дольщиков

— 20 июня в 214-ФЗ в третьем чтении были внесены новые поправки, они уже утверждены. Принципиальным шагом является то, что регионам дается право создания компенсационных фондов в форме публично-правовой организации для того, чтобы достраивать проблемные дома. Ранее такой фонд был только в Москве, — отметил на пресс-конференции в ТАСС президент саморегулируемой организации НП «Строители Сибирского региона» Александр Савельев.

Он пояснил, что в законопроекте содержатся нормы, которые помогут завершить строительство проблемных объектов в случае банкротства застройщика. Речь идет о детально регламентированном порядке использования средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт подтвердил, что область будет создавать региональный компенсационный фонд, но сроки уточнить затруднился.

— Вопрос в наполнении фонда. Региональный бюджет не потянет эти вещи — по достройке домов. Поэтому сегодня мы, как и все регионы, ждем волеизъявления федерального центра в части наполнения регионального бюджета по достройке, — пояснил Шмидт. — Если федеральных средств не будет, то фонд теряет смысл. С момента его создания все обанкротившиеся дома должны иметь его поддержку. У нас 57 проблемных домов, уже лежащие грузом на регионе, нам необходимо их тоже достраивать.

Александр Савельев добавил, что застройщики, которые будут продолжать работать по старым правилам, продолжат перечислять в компенсационный фонд 1,2% с каждого договора ДДУ.

— Для них правила игры не изменились. Однако хочу напомнить, что в федеральном компенсационном фонде не так много средств. За 2018 год в него поступило около 28 млрд. В целом для страны это очень ничтожная сумма, — подчеркнул эксперт.

В апреле на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что на федеральном уровне готовятся инициативы по созданию специализированной некоммерческой организации для достройки объектов и решения проблемы обманутых дольщиков. Травников подчеркнул, что, как глава региона, очень поддерживает эту инициативу и заинтересован в ее реализации, а регион институционально к этому готов. В Новосибирске есть региональный фонд развития жилищного строительства, есть ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования» (НОАИК), которое имеет опыт взаимодействия с ДОМ.РФ, в том числе запуск совместных ипотечных продуктов. Иван Шмидт тогда уточнял, что, говоря о структуре, которая будет заниматься достройкой проблемных объектов, губернатор имел в виду ОАО «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС).

Фото Натальи Коробицыной