В области будет создан компенсационный фонд для обманутых дольщиков

— 20 июня в 214-ФЗ в третьем чтении были внесены новые поправки, они уже утверждены. Принципиальным шагом является то, что регионам дается право создания компенсационных фондов в форме публично-правовой организации для того, чтобы достраивать проблемные дома. Ранее такой фонд был только в Москве, — отметил на пресс-конференции в ТАСС президент саморегулируемой организации НП «Строители Сибирского региона» Александр Савельев.
Он пояснил, что в законопроекте содержатся нормы, которые помогут завершить строительство проблемных объектов в случае банкротства застройщика. Речь идет о детально регламентированном порядке использования средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт подтвердил, что область будет создавать региональный компенсационный фонд, но сроки уточнить затруднился.
— Вопрос в наполнении фонда. Региональный бюджет не потянет эти вещи — по достройке домов. Поэтому сегодня мы, как и все регионы, ждем волеизъявления федерального центра в части наполнения регионального бюджета по достройке, — пояснил Шмидт. — Если федеральных средств не будет, то фонд теряет смысл. С момента его создания все обанкротившиеся дома должны иметь его поддержку. У нас 57 проблемных домов, уже лежащие грузом на регионе, нам необходимо их тоже достраивать.
Александр Савельев добавил, что застройщики, которые будут продолжать работать по старым правилам, продолжат перечислять в компенсационный фонд 1,2% с каждого договора ДДУ.
— Для них правила игры не изменились. Однако хочу напомнить, что в федеральном компенсационном фонде не так много средств. За 2018 год в него поступило около 28 млрд. В целом для страны это очень ничтожная сумма, — подчеркнул эксперт.
Фото Натальи Коробицыной
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