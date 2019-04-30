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АО «НПО НИИИП-НЗиК» уличили в нецелевом использовании средств гособоронзаказа

По информации УФАС, предприятие незаконно направило средства гособоронзаказа на обучение и зарубежные командировки.
  • 30/04/2019, 15:32
АО «НПО НИИИП-НЗиК» уличили в нецелевом использовании средств гособоронзаказа

25 апреля 2019 года комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере государственного оборонного заказа было рассмотрено дело по признакам нарушения АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» (АО «НПО НИИИП-НЗиК») законодательства о государственном оборонном заказе.

Отмечается, что дело в отношении АО «НПО НИИИП-НЗиК» было возбуждено по результатам проверки информации, направленной Новосибирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

— В ходе рассмотрения дела установлено, что АО «НПО НИИИП-НЗиК», в нарушение действующего законодательства, включило в себестоимость продукции, поставляемой в целях исполнения государственного оборонного заказа, затраты в размере 47 593,99 рублей, сложившиеся из расходов на проведение зарубежных командировок предприятием и принятие участия в конференции. Факт отнесения затрат на исполнение государственного оборонного заказа является нарушением п. 1 ч. 3 ст. 8 ФЗ № 275-ФЗ, — говорится в сообщении.

Фото: с сайта предприятия

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