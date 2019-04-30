«СКТБ Катализатор» ведет переговоры с «Газпром нефтью»

— На какой стадии находится реализация проекта по созданию Сертификационного центра катализаторов (Инициатор АО «СКТБ Катализатор». — Ред.)? С момента обсуждения проекта на «Российском инвестиционном форуме» в Сочи я не видел по нему новой информации, — поинтересовался на первом заседании Координационного совета по вопросам развития Новосибирского научного центра губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Как по проекту проводится работа с привлечением индустриальных партнеров?
Замминистра науки региона Алексей Фурсов пояснил, что по качеству «упаковки» документов этот проект — один из самых лучших в программе развития Новосибирского научного центра.
— Сейчас инициаторы устранят минимальные замечания по техусловиям и земле, и документы можно будет отправлять в Москву, — добавил он.
Представитель «СКТБ Катализатор» пояснил, что в апреле компания провела переговоры с ПАО «Газпром нефть».
— Сейчас мы работаем в режиме вопрос/ответ, уточняем данные, которые их интересуют, — добавил он.
Травников настоятельно рекомендовал активизировать переговоры, в том числе с другими нефтяными компаниями. Он подчеркнул, что готов обсудить этот проект на «Петербургском международном экономическом форуме», который пройдет в начале июня.
проект был одобрен на заседании Инвестиционного совета Новосибирской области.
Фото автора
Популярное с сайта