«СКТБ Катализатор» ведет переговоры с «Газпром нефтью»

— На какой стадии находится реализация проекта по созданию Сертификационного центра катализаторов (Инициатор АО «СКТБ Катализатор». — Ред.)? С момента обсуждения проекта на «Российском инвестиционном форуме» в Сочи я не видел по нему новой информации, — поинтересовался на первом заседании Координационного совета по вопросам развития Новосибирского научного центра губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Как по проекту проводится работа с привлечением индустриальных партнеров?

Замминистра науки региона Алексей Фурсов пояснил, что по качеству «упаковки» документов этот проект — один из самых лучших в программе развития Новосибирского научного центра.

— Сейчас инициаторы устранят минимальные замечания по техусловиям и земле, и документы можно будет отправлять в Москву, — добавил он.

Представитель «СКТБ Катализатор» пояснил, что в апреле компания провела переговоры с ПАО «Газпром нефть».

— Сейчас мы работаем в режиме вопрос/ответ, уточняем данные, которые их интересуют, — добавил он.

Травников настоятельно рекомендовал активизировать переговоры, в том числе с другими нефтяными компаниями. Он подчеркнул, что готов обсудить этот проект на «Петербургском международном экономическом форуме», который пройдет в начале июня.

В феврале гендиректор АО «СКТБ Катализатор» Виталий Хан рассказал InfoPro54, что компания готовит к реализации новый большой инвестиционный проект — «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов». Суть проекта — создание парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов — в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Стоимость центра — около 2 млрд рублей. В пресс-службе компании редакции уточняли, что инициаторами проекта являются «СКТБ Катализатор», Институт катализа СО РАН и НГУ. В создание центра «СКТБ Катализатор» планировал вложить около 500 млн рублей, остальных инвесторов компания намеревалась привлекать с рынка. Речь может идти о доле в проекте от 2,5% до 25%. В конце февраля проект был одобрен на заседании Инвестиционного совета Новосибирской области.

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