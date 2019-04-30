В регионе «упаковывается» документация по 31 объекту научной инфраструктуры

— Изначально в план развития Новосибирского научного центра попал 31 проект по развитию научной инфраструктуры. В начале года совместно с СО РАН мы провели ранжирование проектов, отобрали 17 наиболее подготовленных, с которыми начата работа по подготовке документов для включения федеральную программу, — сообщил на первом заседании Координационного совета по вопросам развития Новосибирского научного центра заминистра науки области Алексей Фурсов.

В 17 проектов входит 31 объект. Среди них ЦКП «СКИФ», 8 объектов «Центра генетических технологий», 5 объектов инфраструктуры НГУ , 2 объекта в рамках развития проекта по внедрению в практику профилактических и лечебных препаратов на основе рекомбинантных вирусов, 3 объекта новосибирского медицинского научно-образовательного комплекса, создание Центра опытного производства катализаторов и т.д. Совокупная стоимость всех объектов, по которым сейчас уже готовятся документы — почти 126 млрд рублей.

По словам Фурсова, сегодня в областном миннауки на рассмотрении находится документация по 4 объектам общей стоимостью 8 млрд рублей. На доработке у инициаторов пакеты по 4 объектам (6,6 млрд). После устранения мелких замечаний в ближайшие две три-недели пакеты будут направлены на согласование в федеральное миннауки. Серьезные замечания возникли по документации к 12 объектам (49,5 млрд рублей), в том числе к ускорительному комплексу «Супер С-Тау фабрика» (44,6 млрд).

— Реализация крупных проектов федерального уровня — достаточно сложный процесс. Мы в этом убедились при подготовке документов для реализации проекта по строительству ЛДС, четвертого моста, достройке перинатального центра. Серьезную шишку мы набили при развитии проекта метрополитена в Новосибирске, но это нам позволило накопить необходимый опыт. Необходимо его использовать при подготовке научных проектов, где есть своя специфика и продвигать их вдвойне сложнее, — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Вице-губернатор, курирующий развитие Новосибирского научного центра, Андрей Жуков озвучил еще одну проблему: оценки эффективности расходования бюджетных средств. Заявители не всегда могут правильно обосновать этот критерий.

Губернатор также поинтересовался, как при подготовке проекта решается вопрос с привлечением внебюджетных источников финансирования. Он напомнил, что это является одним из ключевых критериев получения средств на проект из федерального бюджета. По словам Фурсова, по 3-4 проектам уже есть официальные письма поддержки от индустриальных партнеров.

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