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В регионе «упаковывается» документация по 31 объекту научной инфраструктуры

У многих объектов и оборудования нет аналогов в мире. Это основная проблема для получения федерального финансирования.
  • 30/04/2019, 15:27
Автор: Юлия Данилова
В регионе «упаковывается» документация по 31 объекту научной инфраструктуры
Первое заседание Координационного совета по вопросам развития Новосибирского научного центра

— Изначально в план развития Новосибирского научного центра попал 31 проект по развитию научной инфраструктуры. В начале года совместно с СО РАН мы провели ранжирование проектов, отобрали 17 наиболее подготовленных, с которыми начата работа по подготовке документов для включения федеральную программу, — сообщил на первом заседании Координационного совета по вопросам развития Новосибирского научного центра заминистра науки области Алексей Фурсов.

В 17 проектов входит 31 объект. Среди них ЦКП «СКИФ», 8 объектов «Центра генетических технологий», 5 объектов инфраструктуры НГУ , 2 объекта в рамках развития проекта по внедрению в практику профилактических и лечебных препаратов на основе рекомбинантных вирусов, 3 объекта новосибирского медицинского научно-образовательного комплекса, создание Центра опытного производства катализаторов и т.д. Совокупная стоимость всех объектов, по которым сейчас уже готовятся документы — почти 126 млрд рублей.

По словам Фурсова, сегодня в областном миннауки на рассмотрении находится документация по 4 объектам общей стоимостью 8 млрд рублей. На доработке у инициаторов пакеты по 4 объектам (6,6 млрд). После устранения мелких замечаний в ближайшие две три-недели пакеты будут направлены на согласование в федеральное миннауки. Серьезные замечания возникли по документации к 12 объектам (49,5 млрд рублей), в том числе к ускорительному комплексу «Супер С-Тау фабрика» (44,6 млрд).

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— Основное замечание к документам: отсутствие необходимых объектов аналогов по объектам, оборудованию, которые позволяют провести их интегральную оценку. Без нее получение средств из федерального бюджета невозможно, — пояснил Алексей Фурсов. —Например, сложная структура у Центра обработки технологии бор-нейтронной захватной терапии онкологических заболеваний. По объекту капстроительства подобран неплохой аналог, но в рамках проекта также предусмотрено строительство установки стоимостью около 460 млн рублей. Ее сложно осметить, так как в мире нет таких аналогов — только коммерческие предложения. Это проблема, которую мы будем решать.

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Вице-губернатор, курирующий развитие Новосибирского научного центра, Андрей Жуков озвучил еще одну проблему: оценки эффективности расходования бюджетных средств. Заявители не всегда могут правильно обосновать этот критерий.

— Реализация крупных проектов федерального уровня — достаточно сложный процесс. Мы в этом убедились при подготовке документов для реализации проекта по строительству ЛДС, четвертого моста, достройке перинатального центра. Серьезную шишку мы набили при развитии проекта метрополитена в Новосибирске, но это нам позволило накопить необходимый опыт. Необходимо его использовать при подготовке научных проектов, где есть своя специфика и продвигать их вдвойне сложнее, — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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Губернатор также поинтересовался, как при подготовке проекта решается вопрос с привлечением внебюджетных источников финансирования. Он напомнил, что это является одним из ключевых  критериев получения средств на проект из федерального бюджета. По словам Фурсова, по 3-4 проектам уже есть официальные письма поддержки от индустриальных партнеров.

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