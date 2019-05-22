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АО «РЭС» ликвидирует самовольные подключения к электрическим сетям в Новосибирске

  • 22/05/2019, 10:43
На 1 апреля 2019 года сотрудниками Общества зафиксированы факты бездоговорного потребления по 502 адресам в разных районах города Новосибирска.

АО «РЭС» ликвидирует самовольные подключения к электрическим сетям в НовосибирскеПерсонал АО «РЭС» регулярно проводит рейды по проверке законности подключения и потребления электрической энергии на всей территории Новосибирской области.  При этом периодически выявляются факты самовольного присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с действующим законодательством основанием для потребления электрической энергии является договор энергоснабжения, который можно заключить, только имея на руках документы о надлежащем технологическом присоединении. Подключение энергопринимающих устройств к электрическим сетям в отсутствие документов о надлежащем технологическом присоединении является самовольным, а потребление электроэнергии – бездоговорным.

Зачастую самовольное подключение осуществляют жители индивидуальных жилых домов. Данное нарушение режима потребления электроэнергии в основном присутствует в частном секторе Новосибирска.

На 1 апреля 2019 года сотрудниками Общества зафиксированы факты бездоговорного потребления по 502 адресам в разных районах города Новосибирска. Владельцы располагающихся по этим адресам индивидуальных жилых домов подключились к электрическим сетям АО «РЭС» не в установленном действующим законодательством порядке, а самовольно, преследуя свои корыстные интересы. К сожалению, подавляющее большинство нарушителей являются злостными, многократно осуществлявшими самовольное подключение в нарушение закона.

При выявлении самовольного подключения составляются акты, на основании которых с нарушителей подлежит взысканию стоимость объемов неучтенной электроэнергии. Объем потребления, который должен будет в таком случае оплатить недобросовестный потребитель, предположительно в разы превышает количество фактически использованной электроэнергии.

За период с 01.04.2018г. по 01.04.2019г. по фактам бездоговорного потребления специалистами АО «РЭС» составлено 1169 контрольных актов с общим объемом неучтенной электроэнергии 7,3 млн. кВт*ч на сумму более 18,5 миллионов рублей.

Отдельно стоит отметить, что в соответствии с действующим законодательством сетевая организация обязана осуществить мероприятия по ликвидации незаконных подключений незамедлительно по факту выявления. Специалисты АО «РЭС» вынуждены идти навстречу потребителям и не вводят режим ограничения потребления в зимнее время, тем самым давая недобросовестным потребителям дополнительное время для оформления всех необходимых документов. Однако, многие из нарушителей не используют этот шанс и продолжают сознательно нарушать закон, не оформляя в соответствии с действующим законодательством надлежащее технологическое присоединение к электрическим сетям и потребляя электроэнергию без договора .

Поэтому практически сразу после завершения отопительного сезона и наступления комфортного температурного режима в Обществе приступают к ликвидации самовольных подключений. Первые 115 индивидуальных жилых домов, подключенных к электросетям незаконно, будут принудительно отключены до конца мая. Последующие отключения будут осуществляться в соответствии с графиком, в который включены все адреса, где ранее было выявлено самовольное подключение.  Кроме того, специалисты АО «РЭС» постоянно ведут контроль отключенного состояния объектов, иными словами – пресекают попытки повторного незаконного подключения к электрическим сетям.

Противоправные действия лиц, осуществляющих самовольное подключение к электрическим сетям, не только снижают качество электроэнергии, но и подвергают значительной опасности окружающих. Ведь подобные манипуляции влекут за собой резкое возрастание нагрузки и могут вызвать короткое замыкание, что чревато выходом из строя бытовой техники или даже возгоранием. А пожар может стать бедой для всей улицы! Кроме того, незаконное подключение к электрическим сетям смертельно опасно, так как действующие электроустановки находятся под напряжением.

Фото пресс-служба компании

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