 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

МТС раздает новосибирским предпринимателям SIM-карты для интернета вещей за один рубль

  • 22/05/2019, 13:31
Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в Новосибирской области.

МТС предложил новосибирским предпринимателям SIM-карты для интернета вещей за один рубльМТС предоставил новые возможности для развития и использования интернета вещей: с мая по декабрь 2019 года юридические лица, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами.

Решения на базе NB-IoT сегодня востребованы в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в Новосибирской области. Сеть NB-IoT работает во всех районах города, в том числе Академгородке, аэропорту Толмачево, Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово, а также в 28 районных центрах области и во всех населённых пунктах региона с численностью населения более 9 000 человек.

Для развития этой перспективной технологии компания создает благоприятные условия для разработчиков, стартапов и корпоративных клиентов, которые намерены вместе с МТС создавать новые сервисы и производить оборудование стандарта NB-IoT.

Заинтересованные клиенты и разработчики могут обратиться к персональному менеджеру или в любой салон МТС по обслуживанию юридических лиц. Объем трафика на каждой SIM-карте составляет 12 мегабайт. Это наиболее востребованный годовой пакет трафика в сети NB-IoT. Тариф действует по всей России, услуги доступны во внутрисетевом роуминге. Максимально достижимая скорость передачи в исходящем направлении не более 159 Кбит/с, что более чем достаточно для данного стандарта.

Актуальную информацию о покрытии сети NB-IoT в Новосибирске и пригородах доступна на сайте МТС.

Фото: пресс-служба компании

Популярное с сайта

Лицензии на пассажирские перевозки получили 40% участников рынка

Лицензии на пассажирские перевозки получили 40% участников рынка

21/05/2019, 19:02
По экспертным данным, на рынке региона работают около 60 тысяч такси. Пролицензировали свою деятельность 3 тысячи игроков.
Театральные куклы пройдут по Новосибирску

Театральные куклы пройдут по Новосибирску

21/05/2019, 18:20
Сопровождать театральную колонну будет Новосибирский городской духовой оркестр под руководством Игоря Зугрова.
Накануне лета Новосибирску посчитали «индекс окрошки»

Накануне лета Новосибирску посчитали «индекс окрошки»

21/05/2019, 18:16
Ее приготовление обойдется новосибирцам в 274 рубля.

Актуальный разговор

Nazarov&Partners планирует выйти на рынок США

Все материалы
Новости

В Тогучинском районе обсудили вопросы безопасной эксплуатации полигона ТКО

22/05/2019, 16:19

25 мая в Новосибирске состоится 5-й Международный Благотворительный Забег Юристов Legal Run 2019

22/05/2019, 15:11

В Новосибирской области стартовал VIII Международный Сибирский транспортный форум

22/05/2019, 13:42

УК промпарков могут получить финансовую помощь

22/05/2019, 13:07

Крупному бизнесу презентовали инвестпотенциал Новосибирской области

22/05/2019, 10:47

Лицензии на пассажирские перевозки получили 40% участников рынка

21/05/2019, 19:02

Театральные куклы пройдут по Новосибирску

21/05/2019, 18:20

Накануне лета Новосибирску посчитали «индекс окрошки»

21/05/2019, 18:16

Программу для тестирования школьников представят на «EdCrunch» в Томске

21/05/2019, 17:27

Новосибирские компании-разработчики инновационных лабораторных технологий на LABVOLUTION/BIOTECHNICA 2019

21/05/2019, 17:22

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска