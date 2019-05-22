МТС раздает новосибирским предпринимателям SIM-карты для интернета вещей за один рубль

МТС предоставил новые возможности для развития и использования интернета вещей: с мая по декабрь 2019 года юридические лица, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами.

Решения на базе NB-IoT сегодня востребованы в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в Новосибирской области. Сеть NB-IoT работает во всех районах города, в том числе Академгородке, аэропорту Толмачево, Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово, а также в 28 районных центрах области и во всех населённых пунктах региона с численностью населения более 9 000 человек.

Для развития этой перспективной технологии компания создает благоприятные условия для разработчиков, стартапов и корпоративных клиентов, которые намерены вместе с МТС создавать новые сервисы и производить оборудование стандарта NB-IoT.

Заинтересованные клиенты и разработчики могут обратиться к персональному менеджеру или в любой салон МТС по обслуживанию юридических лиц. Объем трафика на каждой SIM-карте составляет 12 мегабайт. Это наиболее востребованный годовой пакет трафика в сети NB-IoT. Тариф действует по всей России, услуги доступны во внутрисетевом роуминге. Максимально достижимая скорость передачи в исходящем направлении не более 159 Кбит/с, что более чем достаточно для данного стандарта.

Актуальную информацию о покрытии сети NB-IoT в Новосибирске и пригородах доступна на сайте МТС.

Фото: пресс-служба компании