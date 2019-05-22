Потребительский спрос на автомобили в Новосибирской области вырос на 35%

— Всего за прошлый год в России было реализовано более 1 800 591 автомобиля, что на 12,8% больше объема продаж в 2017 году. В 2019 году прогнозируется продолжение тенденции постепенного роста (хотя возможны некоторые отклонения). Данные по началу года подтверждают неоднозначность прогнозных оценок: в марте рост автомобильного рынка составил 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (оценка Ассоциации европейского бизнеса). При этом в январе — марте 2019 года в России в целом наблюдается некоторое снижение продаж: −0,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года (за три месяца 2019 года было продано 391 650 автомобилей, а за то же время в 2018 году — 392 920). Другими словами, потребительский спрос на автомобили в наступившем году меньше, чем в прошлом.

По продажам в I квартале нынешнего года лидируют машины марок LADA Granta, LADA Vesta, KIA Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Наибольшая доля рынка в течение 2018 года была за такими брендами, как «АвтоВАЗ» (20%), KIA (12,6%), Hyundai (10%), Renault (7,6%), Toyota (6%) и VW Group (5,9%). Показательным трендом всего 2018 года является увеличение корпоративных продаж по наиболее крупным участникам автомобильного рынка. В I квартале 2019 года доли рынка несколько изменились: доля «АвтоВАЗа» увеличилась до 21%, доля KIA — до 13,5%, доля Hyundai — до 10,6%. Это говорит об усилении конкурентной борьбы на рынке продаж легковых автомобилей и некоторых изменениях в потребительских предпочтениях.

Следует отметить марки автомобилей, которые не входят в десятку крупнейших по объему продаж в России, но показали в целом за 2018 год более высокие темпы роста, чем марки, вошедшие в топ-10. Наибольшие темпы роста продемонстрировали: Honda — 110% (продажи увеличились с 2435 до 5113 единиц), Zotye — 192% (с 1088 до 3175 единиц), Mitsubishi — 87% (с 24 325 до 45 391 единицы). Если рассматривать данные продаж за январь — март 2019 года, то несомненным лидером по темпам роста стала марка Geely — 313% (продажи увеличились до 1566 единиц с 379 единиц в I квартале 2018 года). За ней следуют Haval — 195% роста (за первые три месяца 2018 года — 492 единицы, за то же время 2019 года — 1452 единицы) и Jeep с ростом продаж 80% (продажи увеличились с 284 до 511 единиц).

Отрицательные темпы роста продаж в России за 2018 год показали такие марки, как Lifan (−11%), Mercedes-Benz (−2%), Chery (−5%), Datsun (−16%), Chevrolet (−6%), УАЗ (−1%). За первые три месяца 2019 года снижение по некоторым маркам стало обвальным: Lifan (−59%), Chevrolet (−13%), Citroёn (−36%), Peugeot (−35%), Lexus (−21%), Ford (−39%). Это также говорит о сильных изменениях в марочных предпочтениях потребителей автомобильного рынка.

Анализ продаж легковых автомобилей в региональном разрезе показал, что снижение продаж отмечено в 40 субъектах РФ. Наибольшее снижение потребительского спроса отмечено на Чукотке (−25%), в Ярославской и Ростовской областях (−19%), в Москве и Санкт-Петербурге (−13%), в Нижегородской и Саратовской областях (−12%), а также в Татарстане (−11%). В других регионах наблюдается положительная динамика или уровень, сопоставимый с уровнем продаж прошлого года. Например, в Красноярском крае спрос увеличился на 62%, в Кемеровской области — на 43%, в Новосибирской области — на 35%, в Ханты-Мансийском АО — на 15%, в Тюменской области — на 13%, в Подмосковье — на 10%. Другими словами, продажи по российским регионам неоднородны. Отмечены регионы, в которых продажи на 1000 человек почти в два раза превышают средний показатель по России.

Russchina

Представляет интерес анализ продаж автомобилей производства КНР. Например, данные показывают, что продажи новых автомобилей китайских марок в феврале 2019 года составили 2365 единиц, что на 1% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Лидирует бренд Haval: по нему рост в марте нынешнего года составил 253% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Несмотря на такие высокие темпы роста, на потребительском рынке России по-прежнему отмечается низкая популярность китайских автомобилей, обусловленная несколькими причинами.

Уровень качества и надежности машин из КНР, по отзывам пользователей, все еще значительно уступает маркам других производителей. Цены китайских автомобилей также не выдерживают конкуренции с автомобилями своего класса других марок. Отсутствие развитой сети сервисных услуг. В качестве примера можно рассмотреть продажи в 2018 году автомобилей из Южной Кореи, которых на рынке России было продано 406 600 единиц. При этом такие южнокорейские марки, как KIA и Hyundai, занимали в прошлом году 24% российского рынка. Для сравнения: китайских автомобилей в 2018 году было продано всего 25 060 единиц. Популярность китайских автомобилей снижается в том числе из-за отсутствия их сборки на территории России в формате заводов полного цикла. До сих пор использовались форматы либо импорта автомобилей, либо их отверточной сборки совместно с партнерами из России: в Златоусте, Новоуральске, Таганроге и Карачаево-Черкесии.

В то же время потенциал китайских автомобилей на российском рынке существенный — в 2019 году планируется запуск завода в Тульской области по выпуску автомобилей Haval. При этом локализация будет постепенно увеличиваться, планируется выпуск около 150 000 автомобилей ежегодно. Еще одним важным фактором на будущий период является рост объемов электронной торговли. Уже в 2019 году китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Поэтому ожидается рост заказов как на запасные части, так и на новые китайские автомобили.

Таким образом, на автомобильном рынке России продолжает наблюдаться неоднородность по продажам отдельных марок как по стране, так и по региональному срезу продаж. Но в целом ожидается тенденция положительных темпов роста автомобильного рынка в 2019 году.

По материалам РЭУ им. Г.В. Плеханова