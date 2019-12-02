АО «РЭС» награждено Благодарственным письмом мэрии Новосибирска

В ходе мероприятия, посвященного окончанию юбилейного 60-го трудового семестра, были подведены его итоги, представлен годовой отчет о работе отрядов, а также вручены награды отличившимся бойцам, различным образовательным учреждениям и наиболее активным работодателям, всесторонне поддерживающим движение студотрядов.

Заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова торжественно вручила Благодарственное письмо за большой вклад в развитие движения студенческих отрядов города коллективу акционерного общества «Региональные электрические сети» в лице генерального директора Яны Балан.

В 2019 году бойцы энергетического студенческого отряда АО «РЭС» успешно выполнили работы по снятию показаний приборов учета электрической энергии, проверке схем электрических подключений к электросетям и параметров измерительных комплексов учета электроэнергии на территории 4 районов электрических сетей в Новосибирске, а также в городе Обь.

Тесное взаимодействие предприятия и Новосибирского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (НРО МООО «РСО») осуществляется вот уже 5 лет. И практически ежегодно на уровне органов государственной власти региона отмечается вклад АО «РЭС» в развитие движения студотрядов.

Кроме того, каждый трудовой семестр подтверждает эффективность взаимодействия по организации деятельности энергетических студенческих отрядов для формированию кадрового резерва АО «РЭС», потому что почти треть бойцов после окончания ВУЗа становятся квалифицированными молодыми специалистами предприятия.

В целом, на прошедшей торжественной церемонии было отмечено участие бойцов студенческих отрядов Новосибирской области в шести всероссийских и пяти межрегиональных проектах, что говорит об активном возрождении движения студенческих отрядов как в регионе, так и во всей стране.

Фото предоставлено пресс-службой РЭС