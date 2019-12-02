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Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО

  • 02/12/2019, 10:22
Согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО чистая прибыль Банка за 9 месяцев 2019 года составила 13,4 млрд рублей по сравнению с 6,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Банк УРАЛСИБПо итогам 9 месяцев 2019 года капитал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» увеличился до 94,9 млрд рублей по сравнению с 84,3 млрд рублей на начало года.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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