Эксперты назвали самые дорогие загородные резиденции в регионах Сибири

Считается, что зима – далеко не самое удачное время для покупки загородной недвижимости: отсутствие зелени, заваленные снегом участки и подъездные дороги не способствуют созданию благоприятного впечатления у покупателя. При этом в осенне-зимний период есть возможность получить хороший дисконт – даже самая дорогая загородная недвижимость может обойтись значительно дешевле, чем весной или летом. Эксперты ЦИАН изучили рынок индивидуального жилья в регионах Сибирского федерального округа и составили рейтинг субъектов по максимальной стоимости усадеб.

При составлении рейтинга учитывались индивидуальные домовладения, расположенные за пределами городских границ административных центров регионов. Кроме того, квалифицировались только лоты, реализуемые с ремонтом.

Как показало исследование, разброс цены на дорогую загородную недвижимости в Сибирском федеральном округе в зависимости от региона может составлять более 25 раз. Так, в Республике Тыва максимум зафиксирован на отметке в 6,1 млн рублей, а в Алтайском крае самая дорогая усадьба оценена в 161 млн рублей.

Как уже было сказано выше, открывает рейтинг регионов СФО по самому высокому уровню цен на рынке загородной недвижимости Республика Тыва. Если в границах Кызыла стоимость индивидуальных домовладений может достигать нескольких десятков миллионов рублей, то за пределами административного центра максимум составляет всего 6,1 млн рублей. За эту сумму можно приобрести коттедж площадью 184 кв. м примерно в 10 км от центра Кызыла.

Максимум в Республике Хакасия находится на отметке в 14 млн рублей. И этот объект уже больше похож на недвижимость премиального уровня. В трехэтажном кирпичном доме площадью 330 кв. м выполнен свежий ремонт в стиле современной классики. В дополнение к дому покупателю также достанется отдельно стоящий банный комплекс с террасой и зоной барбекю.

Разница между девятым и восьмым местом почти двукратная – самый дорогой коттедж в Томской области обойдется в 27,5 млн рублей. Дом площадью 410 кв. м с классической отделкой находится примерно в 18 км от центра Томска – в селе Богашево. Одним из преимуществ данного лота является расположение на примыкающем к лесу участке – на придомовой территории произрастают взрослые кедры.

С отрывом еще почти в два раза на седьмой строчке располагается Красноярский край. Относительно новый дом площадью 239 кв. м, построенный в 2016 году, расположен на лесном участке в поселке Минино. Покупателей ждет классическая отделка, а также полная меблировка. Оценена усадьба в 52 млн рублей.

В 59 млн рублей оценен самый дорогой дом в Омской области. Он находится на участке в 60 соток на берегу Иртыша с собственным выходом к воде. Площадь самого дома составляет 430 кв. м. В нем выполнена современная отделка, он оборудован всей необходимой для отдыха и проживания мебелью и техникой.

В Иркутской области самый дорогой дом за пределами административного центра обойдется в 85 млн рублей. При этом он вплотную примыкает к границам Иркутска, а расстояние до центра города составит менее 10 км. Усадьба площадью 700 «квадратов» построена на лесном участке площадью в 1 гектар. Этой территории хватило для обустройства прогулочной зоны с дорожками, а также небольшого искусственного водоема.

На отметке ровно в 100 млн рублей зафиксирована самая высокая цена на рынке загородной недвижимости в Кемеровской области. Трехуровневый дом в коттеджном поселке «Заповедный лес» отделан в классическом стиле, в нем предусмотрен стеклянный лифт для перемещения между уровнями, а также хаммам и бассейн.

«Бронза» рейтинга достается Республике Алтай, где за 120 млн рублей можно приобрести огромную усадьбу – суммарная площадь построек составит 1,5 тыс. кв. м. Ее можно использовать как для собственного проживания, так и под гостиничный бизнес. На территории в 67 соток есть открытый бассейн с водяной горкой, детская площадка, а также беседка с зоной барбекю с видами на реку Катунь.

На 10 млн рублей дороже (130 млн рублей) выставлен на продажу самый дорогой дом в Новосибирской области. Он представляет собой таунхаус в элитном коттеджном поселке «Березки» примерно в 12 км от центра Новосибирска. Лот продается с дизайнерской отделкой в современном стиле. Это самый компактный объект в рейтинге, как по площади самой резиденции (160 кв. м), так и по размеру приусадебной территории – всего 3 сотки. При этом в доме предусмотрен выход на эксплуатируемую кровлю, что несколько увеличивает открытое пространство.

Первое место в рейтинге регионов СФО с самыми дорогими загородными домами достается Алтайскому краю. Если у лота со второй позиции был самый скромный по площади участок в три сотки, то здесь территория в 150 раз больше – 4,5 гектара, на которых разместился основной дом площадью 1032 кв. м, а также спа-комплекс, гараж с домом для охраны и вертолетная площадка. Причем гараж рассчитан как для стоянки автомобилей, так и для хранения воздушного транспорта. Обойдется эта усадьба в 161 млн рублей.

Фото: ЦИАН