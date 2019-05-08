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АО «РЭС» напоминает о мерах электробезопасности в майские праздники

  • 08/05/2019, 13:34
Именно в период длительных трудовых «каникул» происходит всплеск случаев электротравматизма.

АО «РЭС» напоминает о мерах электробезопасности в майские праздникиВ 2019 году майские праздники имеют достаточно большую продолжительность – 9 выходных дней за первую половину месяца. К сожалению, именно в период длительных трудовых «каникул» происходит всплеск случаев электротравматизма, вызванный грубыми нарушениями правил электробезопасности.

С приходом весеннего тепла многие люди по традиции выезжают на природу и дачи, занимаются уборкой территории и наведением порядка. В этот период времени также начинается строительный «сезон», активно используется различная грузоподъемная и землеройная техника.

Зачастую, подобная деятельность осуществляется в охранных зонах электроустановок или линий электропередачи. Накануне длительных выходных, приуроченных к празднованию Дня победы, АО «РЭС» еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения и производства работ в охранных зонах электроустановок и линий электропередачи всех типов и классов напряжения.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевой организации юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе:

  • строительство, ремонт или снос зданий и сооружений;
  • посадку и вырубку деревьев и кустарников;
  • дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • размещать свалки, складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
  • размещать гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов.

Лица, получившие решение о согласовании работ в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

В праздничные дни мая появляется масса свободного времени и у детей, которые больше времени проводят на улице без присмотра, в то время как взрослые занимаются домашними делами.

Предупреждению детского электротравматизма стоит уделить особое внимание. Родители должны рассказать детям о самых элементарных правилах обращения с электричеством, о том, какую опасность таят в себе электроустановки во дворах или протянувшиеся вдоль улиц линии электропередачи.

Помните, что категорически запрещается:

  • проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств;
  • влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;
  • делать селфи, снимать видео на территории электроустановок и возле ЛЭП;
  • бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея или летательные аппараты вблизи ЛЭП;
  • приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле на расстояние ближе 8-10 метров;
  • детям пользоваться электроприборами без разрешения взрослых.

Для предупреждения людей об опасности поражения электрическим током на наружных частях электроустановок и ограждениях вывешиваются специальные знаки. Обязательная задача взрослых – показать эти знаки детям, объяснить их значение.

Отдельно стоит отметить, что начало дачного сезона – время повышенной активности недобросовестных потребителей, осуществляющих самовольное подключение к воздушным линиям электропередачи в попытке «сэкономить». При этом может пострадать не только сам нарушитель (ведь действующие электроустановки находятся под напряжением), но и его соседи, т.к. из-за хищения электроэнергии происходит резкое возрастание нагрузки, приводящее к скачкам напряжения и выходу из строя бытовых приборов.

АО «РЭС» в очередной раз напоминает, что нарушение правил электробезопасности не только чревато опасностью поражения электрическим током, но и может способствовать угрозе возникновения аварийных ситуаций с возможным отключением электроснабжения и даже пожарами. Такие последствия, не только испортят праздник, но и доставят неудобства множеству людей!

Если вы стали очевидцем нарушения правил электробезопасности – не оставайтесь безучастными – предупредите о недопустимости подобных действий и возможных последствиях! А обнаружив оборванные, провисшие или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери электрощитовых, трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях немедленно сообщите об этом по единому номеру 112 либо по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции.

Диспетчерская служба АО «РЭС» работает круглосуточно.

Телефон доверия АО «РЭС» (383) 289-41-00.

Фото: пресс-служба компании

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