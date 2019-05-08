В Новосибирской области в тени находятся около 40% рынка утилизации ТКО

Она подчеркнула, что сейчас в терсхему утилизации ТКО включены всего 284 населенных пункта Новосибирской области, и заявила, что полученные результаты укладываются в план и обновленную терсхему.

Глава регоператора отметила — проблема заключения договоров с юрлицами по-прежнему сохраняет актуальность. Только 18% компаний подписали соглашение о вывозе мусора. Из них лишь 30% оплачивают услуги по утилизации ТКО. С физлицами ситуация постепенно стабилизируется. В январе за вывоз мусора платили 24% физлиц, в феврале — 42%, в марте — 65%.

На вопрос, как идут расчеты с перевозчиками и полигонами за вывезенный и принятый мусор, гендиректор «Экологии-Новосибирск» не ответила, посоветовав обратиться к ним за комментарием.

Замгубернатора Сергей Семка, комментируя ситуацию с утилизацией ТКО, добавил, что сегодня без весового контроля на полигонах уже невозможно утилизировать мусор.

— Тому, кто это делает, регоператор уменьшает плату в два раза. Такая мера экономического стимулирования. Кроме того, можно констатировать, что (по отчетам всех компаний) мы ушли от «теневых» схем, когда полигоны принимали разные отходы от всех перевозчиков. Сегодня оплачивается утилизация ТКО только по договорам с регоператором, — говорит Семка. — С другой стороны, после того как сошел снег, мы увидели, что творится на дорогах с несанкционированными свалками, особенно в Новосибирском районе. Там и ТКО, и строительный мусор. К сожалению, его стало в разы больше, чем раньше.

— При подписании договора с регоператором мы изначально соглашались, что оплата пойдет с отсрочкой на два месяца. Таковы были условия всех конкурсов. Сейчас закрывается оплата за услуги, оказанные в феврале. Деньги поступают каждый день, в процентном соотношении от объема, прописанного в договоре, — говорит Волков. — Конечно, у перевозчиков есть желание, чтобы появился четкий график платежей, чтобы была возможность планировать свои расходы. Надеемся, что за май-июнь эта работа будет выстроена.

Исполнительный директор ИП Волкова И.А. (бренд «Арктика Сити») Александр Волков подтвердил корреспонденту InfoPro54, что ситуация с платежами за перевозку ТКО начинает выравниваться.

Собеседник InfoPro54 добавил, что не в курсе того, в каком объеме регоператору сегодня поступают платежи от юрлиц и физлиц, и не исключил, что «Экология-Новосибирск» использует кредитные средства для расчета по контрактным обязательствам, если платежей недостаточно. Он также констатировал, что многие юрлица до сих пор пользуются услугами «серых» перевозчиков.